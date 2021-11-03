Rusya’da Yakutsk’tan İrkutsk’a giden uçak düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu tahmin edilen An-12 kargo uçağı radardan kayboldu.Acil durumlar servisi sözcüsü, uçağın inişe geçtiği sırada İrkutsk’tan yedi kilometre uzaklıkta, Pivovariha yerleşim biriminde gözden kaybolduğunu söyledi. Kurtarma ekipleri uçağın düştüğü yeri tespit etti. Belarus merkezli Grodno havayolu şirketine ait olduğu aktarılan uçağın alev aldığı da belirtiliyor. Acil durumlar servisinden bir kaynak, uçağın teknik arıza veya kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü söyledi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Mürettebat üyesi diğer 5 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Bazı Rus ajanslarına göre de uçakta 7 kişi vardı ve tamamı hayatını kaybetti, ancak bunu doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.Bir başka kaynak da uçağın gıda ürünleri taşıdığını aktardı.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden An-12 uçağı düştü. Bazı kaynaklar 2 kişinin öldüğünü, bazı kaynaklar ise 7 kişi taşıyan uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini aktardı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu tahmin edilen An-12 kargo uçağı radardan kayboldu.
Acil durumlar servisi sözcüsü, uçağın inişe geçtiği sırada İrkutsk’tan yedi kilometre uzaklıkta, Pivovariha yerleşim biriminde gözden kaybolduğunu söyledi.
Kurtarma ekipleri uçağın düştüğü yeri tespit etti. Belarus merkezli Grodno havayolu şirketine ait olduğu aktarılan uçağın alev aldığı da belirtiliyor.
Acil durumlar servisinden bir kaynak, uçağın teknik arıza veya kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü söyledi.
İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Mürettebat üyesi diğer 5 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Bazı Rus ajanslarına göre de uçakta 7 kişi vardı ve tamamı hayatını kaybetti, ancak bunu doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.
Bir başka kaynak da uçağın gıda ürünleri taşıdığını aktardı.