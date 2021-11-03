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Rusya’dan ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığı güçlendirme teklifi
Rusya’dan ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığı güçlendirme teklifi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD idaresini Moskova’daki diplomatik varlığını güçlendirme ve Rus vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerini... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T05:46+0300
2021-11-03T05:46+0300
dünya
abd
rusya
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Fort Ross Diyalogu forumunda, “Rusya’daki Amerikan diplomatik varlığı, ABD’ye seyahat etmesi gereken Rus vatandaşlarına vize verilmesi gibi temel konsolosluk hizmetlerini sunamayacak seviyeye düştü. Şimdi ABD, vatandaşlarımızdan vize almak için yurtdışına çıkmalarını talep ediyor” diye konuştu.Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Ryabkov, “ABD’yi Moskova’daki varlığını güçlendirmeye ve en azından Rusya’da konsolosluk hizmetlerinin normal hacimde sunulması için yeni diplomatları göndermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
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abd, rusya, sergey ryabkov

Rusya’dan ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığı güçlendirme teklifi

05:46 03.11.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD idaresini Moskova’daki diplomatik varlığını güçlendirme ve Rus vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerini normalleştirmek için yeni diplomatları yollama çağrısında bulunduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Fort Ross Diyalogu forumunda, “Rusya’daki Amerikan diplomatik varlığı, ABD’ye seyahat etmesi gereken Rus vatandaşlarına vize verilmesi gibi temel konsolosluk hizmetlerini sunamayacak seviyeye düştü. Şimdi ABD, vatandaşlarımızdan vize almak için yurtdışına çıkmalarını talep ediyor” diye konuştu.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Ryabkov, “ABD’yi Moskova’daki varlığını güçlendirmeye ve en azından Rusya’da konsolosluk hizmetlerinin normal hacimde sunulması için yeni diplomatları göndermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
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