Rusya’dan ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığı güçlendirme teklifi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Fort Ross Diyalogu forumunda, “Rusya’daki Amerikan diplomatik varlığı, ABD’ye seyahat etmesi gereken Rus vatandaşlarına vize verilmesi gibi temel konsolosluk hizmetlerini sunamayacak seviyeye düştü. Şimdi ABD, vatandaşlarımızdan vize almak için yurtdışına çıkmalarını talep ediyor” diye konuştu.



Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Ryabkov, “ABD’yi Moskova’daki varlığını güçlendirmeye ve en azından Rusya’da konsolosluk hizmetlerinin normal hacimde sunulması için yeni diplomatları göndermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.