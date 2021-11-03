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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı kampanyası için YouTuber'larla işbirliği
Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Kovid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında YouTuberlar ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi.
“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.
Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in COVID-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.
Sorulan sorulardan bazıları şöyle:
- Kovid-19 gençleri daha az mı etkiliyor?
- mRNA aşı (BioNTech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?
- Aşılar kısırlık yapar mı?
- Gençler Kovid-19’u kolay atlatıyor mu?
- Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?
- CKovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?
- Yurt dışında yaptırılan Kovid-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?
- Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?
- Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?
- Gebeler Kovid-19 aşısı olmalılar mı?
- Emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı?
- mRNA aşı (BioNTech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?
- Aşılar kısırlık yapar mı?
- Gençler Kovid-19’u kolay atlatıyor mu?
- Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?
- CKovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?
- Yurt dışında yaptırılan Kovid-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?
- Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?
- Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?
- Gebeler Kovid-19 aşısı olmalılar mı?
- Emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı?