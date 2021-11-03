https://tr.sputniknews.com/20211103/sifa-icin-girdigi-havuzda-olu-bulundu-1050428980.html

Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

Denizli'de bir termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'ün cansız bedeni, pansiyon görevlileri tarafından havuzda bulundu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T09:26+0300

2021-11-03T09:26+0300

2021-11-03T09:26+0300

yaşam

denizli

pamukkale

havuz

kaplıca

olay yeri inceleme

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, kaplıcaları ile ünlü Karahayıt Mahallesi'nde termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül, ağrılarına iyi geldiği için havuz girmek istedi.Aygül, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/prof-dr-muazzez-celik-karakaya-bazi-kaplicalardaki-camur-saglikli-degil-civaya-rastlandi-1050369546.html

denizli

pamukkale

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denizli, pamukkale, havuz, kaplıca, olay yeri inceleme