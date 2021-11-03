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Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
Denizli'de bir termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'ün cansız bedeni, pansiyon görevlileri tarafından havuzda bulundu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T09:26+0300
2021-11-03T09:26+0300
yaşam
denizli
pamukkale
havuz
kaplıca
olay yeri inceleme
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, kaplıcaları ile ünlü Karahayıt Mahallesi'nde termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül, ağrılarına iyi geldiği için havuz girmek istedi.Aygül, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/prof-dr-muazzez-celik-karakaya-bazi-kaplicalardaki-camur-saglikli-degil-civaya-rastlandi-1050369546.html
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denizli, pamukkale, havuz, kaplıca, olay yeri inceleme

Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

09:26 03.11.2021
© AAKaplıca
Kaplıca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Denizli'de bir termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'ün cansız bedeni, pansiyon görevlileri tarafından havuzda bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, kaplıcaları ile ünlü Karahayıt Mahallesi'nde termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül, ağrılarına iyi geldiği için havuz girmek istedi.
Aygül, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.
Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da jeoloji mühendisi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, TÜBİTAK destekli 21 kaplıcada yaptıkları araştırmada tedavi amaçlı çamur banyolarındaki çamurların bazılarında arsenik ve cıvaya rastlandığını belirterek sağlıklı olmadıklarını tespit ettiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya: Bazı kaplıcalardaki çamur sağlıklı değil, cıvaya rastlandı
1 Kasım, 13:47
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