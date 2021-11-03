https://tr.sputniknews.com/20211103/sislide-cadirda-gaz-sikismasi-nedeniyle-patlama-1050458900.html

Şişli'de çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama

Şişli'de çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama

Şişli'de bir çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T22:39+0300

2021-11-03T22:39+0300

2021-11-03T22:39+0300

türkiye

istanbul

şişli

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Şişli'nin Maçka bölgesinde evsizlerin kaldığı bir çadırda tüp patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu.saat 22.00 sıralarında Şişli Maçka bölgesinde meydana gelen olayda, Maçka Parkı yakınlarında evsizlerin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle çadır yanmaya başlarken, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri çadırdaki yangına müdahale etti. Patlamada şans eseri çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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istanbul, şişli