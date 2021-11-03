Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/sitelere-sertifikali-yoneticiler-geliyor---1050430047.html
Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor
Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor
Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Sandalcı, Düzce’de başladıkları uygulamayı tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:30+0300
2021-11-03T10:32+0300
site
türkiye
yönetici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044221690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_507d47613390f6d5ba0f1739a2de83cf.jpg
TRKTYD, site yönetimlerinden ‘sertifikalı yönetici’ projesini başlattı. Düzce Belediyesi ile ortak başlanılan proje ile profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Düzce’de başlatılan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyledi. 'Muhtar gibi olacaklar'Şehirleşmenin artması ile yönetim planlamalarının doğru yapılamadığını söyleyen Sandalcı “Sektörümüzün standartları oluşmadığı için site yönetimleri rant hâline geldi. Bugün bir mahalle muhtarından bile eğitim sertifikası şartı isteniyor. Keza 2 bin, 3 bin konutluk siteler mahallelerden bile büyük durumda. Birçok illegal grubun elinde olan site yönetimleri vatandaşların sosyal yaşamlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Bunun önüne geçmek adına bir adım attık ve federasyon kurduk. Şimdi de eğitimlere başlıyoruz” dedi.'Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak'Düzce’de başlayan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyleyen Sandalcı “Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak. Profesyonel eğitim anlayışını uygulayacağız. Bir haftalık bir eğitim verilecek. Bu eğitimden başarı ile geçen kişilere sertifika vereceğiz. Binlerce kişinin yaşadığı küçük kasaba diye nitelendirilen yapılaşmaların daha insancıl ve adil yönetilmesini istiyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Suat Sandalcı “Bunu resmî ve mecburi hâle getirmek adına bir adım atıyoruz. Amacımız eğitimli yönetici yetiştirmek. Bakanlıklara projemizi sunacağız” açıklamasında bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044221690_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aa03cfe072af2bea86ee273586216bd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
site, yönetici

Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor

10:30 03.11.2021 (güncellendi: 10:32 03.11.2021)
© İHATuzla'daki lüks site
Tuzla'daki lüks site - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
Abone ol
Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Sandalcı, Düzce’de başladıkları uygulamayı tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi.
TRKTYD, site yönetimlerinden ‘sertifikalı yönetici’ projesini başlattı. Düzce Belediyesi ile ortak başlanılan proje ile profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Düzce’de başlatılan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyledi.

'Muhtar gibi olacaklar'

Şehirleşmenin artması ile yönetim planlamalarının doğru yapılamadığını söyleyen Sandalcı “Sektörümüzün standartları oluşmadığı için site yönetimleri rant hâline geldi. Bugün bir mahalle muhtarından bile eğitim sertifikası şartı isteniyor. Keza 2 bin, 3 bin konutluk siteler mahallelerden bile büyük durumda. Birçok illegal grubun elinde olan site yönetimleri vatandaşların sosyal yaşamlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Bunun önüne geçmek adına bir adım attık ve federasyon kurduk. Şimdi de eğitimlere başlıyoruz” dedi.

'Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak'

Düzce’de başlayan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyleyen Sandalcı “Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak. Profesyonel eğitim anlayışını uygulayacağız. Bir haftalık bir eğitim verilecek. Bu eğitimden başarı ile geçen kişilere sertifika vereceğiz. Binlerce kişinin yaşadığı küçük kasaba diye nitelendirilen yapılaşmaların daha insancıl ve adil yönetilmesini istiyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Suat Sandalcı “Bunu resmî ve mecburi hâle getirmek adına bir adım atıyoruz. Amacımız eğitimli yönetici yetiştirmek. Bakanlıklara projemizi sunacağız” açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:36El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek
11:30Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlattığımız her badire, hedeflerimize ulaşma kararlılığını perçinlemekte
11:25QAnoncular Dallas'da toplandı: Kennedy gelip Trump'ın başkanlığını yeniden tesis edecek
11:16Bakan Varank: Kovid-19 ilaçlarında acil kullanım izni aşamasına yakın zamanda gelmeyi planlıyoruz
11:02Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz kullanımı önerisi: Evi daha az ısıtın
10:56JPMorgan, Bitcoin'in adil değerini açıkladı
10:56Akşener: İçişleri bakanları dedikodu yapmaz
10:566 partiden sistem görüşmesi: Yargı düzenlemesi
10:55Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde parti veren Peru İçişleri Bakanı tepkiler sonrası istifa etti
10:50İçişleri Bakanlığı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi
10:45Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde
10:30Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor
10:29Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
10:28Çin'de hükümet kış öncesi yiyecek stoğu yapılmasını tavsiye etti, market rafları boş kaldı
10:25İstanbul'da patlama: Tek katlı ev çöktü
10:19Borsa güne yatay başladı
10:14İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü
10:04Yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu
09:54Air Canada, aşı olmayan 800 çalışanını ücretsiz izne gönderdi
09:52Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu