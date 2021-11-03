https://tr.sputniknews.com/20211103/sitelere-sertifikali-yoneticiler-geliyor---1050430047.html

Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor

Sitelere 'sertifikalı' yöneticiler geliyor

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Sandalcı, Düzce’de başladıkları uygulamayı tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T10:30+0300

2021-11-03T10:30+0300

2021-11-03T10:32+0300

site

türkiye

yönetici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044221690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_507d47613390f6d5ba0f1739a2de83cf.jpg

TRKTYD, site yönetimlerinden ‘sertifikalı yönetici’ projesini başlattı. Düzce Belediyesi ile ortak başlanılan proje ile profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Düzce’de başlatılan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyledi. 'Muhtar gibi olacaklar'Şehirleşmenin artması ile yönetim planlamalarının doğru yapılamadığını söyleyen Sandalcı “Sektörümüzün standartları oluşmadığı için site yönetimleri rant hâline geldi. Bugün bir mahalle muhtarından bile eğitim sertifikası şartı isteniyor. Keza 2 bin, 3 bin konutluk siteler mahallelerden bile büyük durumda. Birçok illegal grubun elinde olan site yönetimleri vatandaşların sosyal yaşamlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Bunun önüne geçmek adına bir adım attık ve federasyon kurduk. Şimdi de eğitimlere başlıyoruz” dedi.'Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak'Düzce’de başlayan projenin bütün Türkiye’ye yayılacağını söyleyen Sandalcı “Amacımız siteleri ‘mafyatik’ gruplarından kurtarmak. Profesyonel eğitim anlayışını uygulayacağız. Bir haftalık bir eğitim verilecek. Bu eğitimden başarı ile geçen kişilere sertifika vereceğiz. Binlerce kişinin yaşadığı küçük kasaba diye nitelendirilen yapılaşmaların daha insancıl ve adil yönetilmesini istiyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Suat Sandalcı “Bunu resmî ve mecburi hâle getirmek adına bir adım atıyoruz. Amacımız eğitimli yönetici yetiştirmek. Bakanlıklara projemizi sunacağız” açıklamasında bulundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

site, yönetici