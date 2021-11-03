https://tr.sputniknews.com/20211103/son-5-yilda-ipotek-ve-hacizli-tasinmaz-sayisinda-rekor-kirildi-1050429522.html

Son 5 yılda ipotek ve hacizli taşınmaz sayısında rekor kırıldı

Son 5 yılda ipotek ve hacizli taşınmaz sayısında rekor kırıldı

Son 5 yılda ipotek ve hacizli ev, arsa ve işyerinde rekor kırıldı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ekim 2021 tarihi itibarıyla 11 milyon... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T09:50+0300

2021-11-03T09:50+0300

2021-11-03T09:50+0300

türkiye

ali haydar hakverdi

konut

haciz

arsa

işyeri

ipotek

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CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2017 ila 2021 yılları arasında kullandırılan krediler nedeniyle taşınmazlara konulan ipotekleri sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekim 2021 tarihi itibariyle 11 milyon 673 bin 865 kişiye ait, 4 milyon 868 bin 676 taşınmazın üzerinde ipotek bulunduğunu açıkladı.'İpotek altında bulunan konut sayısı 1 milyon 5'Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Hakverdi, “Vatandaşlar borç yükü altında ezilirken, zam üzerine zam yapan iktidar bir an önce ülkeyi seçime götürmeli ve bu kötü gidiş son bulmalı” dedi ve şunları söyledi:“Kredi kullanan vatandaşlara, kredi sağlayan kurumlar kredi karşılığında ev, arsa, ve tarlayı ipotek olarak alıyor. Ekonomik kriz nedeni ile birçok insan, aldığı kredileri ödeyemiyor. 2017-2021 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın portföyüne eklenen gayrimenkuller 8 kat artarak, 672 milyon liradan 5.3 milyar liraya çıktı. Artan gübre, mazot ve girdi maliyetleri ile çiftçilik yapmakta zorlanan ve üretimi bırakma noktasına gelen milyonlarca çiftçi, kredi kullanmakta ve bu krediler karşılığında arazilerini ipotek altına aldırıyor. Ekim 2021 itibarıyla ipotek altında olan tarım arazisi 3 milyon 113 bin 112'ye ulaştı. İpotek altında bulunan konut sayısı 1 milyon 5 iken; bu sayı işyerlerinde 212 bin 361, arsa vasıflı taşınmazlarda ise 543 bin 198 olarak gerçekleşti.”

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ali haydar hakverdi, konut, haciz, arsa, işyeri, ipotek