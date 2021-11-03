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https://tr.sputniknews.com/20211103/sosyal-medyada-fal-bakma-bahanesiyle-625-bin-liralik-dolandiricilik-yapan-saniga-hapis-cezasi-1050449119.html
Sosyal medyada fal bakma bahanesiyle 625 bin liralık dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
Sosyal medyada fal bakma bahanesiyle 625 bin liralık dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanıktan biri, 'nitelikli... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:33+0300
2021-11-03T16:35+0300
fal
türkiye
dolandırıcılık
hapis
beraat
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Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz verilen müşteki Işıl Avşar'ın avukatı, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilini dolandırdığını, eylem nedeniyle zararlarının giderilmediğini, bu nedenle cezalandırılmalarını istedi.Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını, büyücülük yaptığı iddiasıyla ilgili tespit edilen bir hususun da bulunmadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep etti.Son sözü sorulan sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Kızılkan, beraatlerine karar verilmesini istedi.Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.Heyet, sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar’ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017'de sosyal paylaşım sitesinde dolaştığı sırada sanık Irmak Avşar'a ait sayfayı takip etmeye başladığı, buradaki paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlatılmıştı.32 ayrı işleme 625 bin liraMüşteki Avşar'ın bunun üzerine yıldız name baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradığı, karşısındaki kişinin verdiği hesap numarasına 250 lira gönderip dekontunu da yollaması halinde yıldızname bakabileceğini söylediği anlatılan iddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, bu olaydan 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydedilmişti.Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle yıldızname baktırmaya devam ettiği belirtilmişti.İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.İddianamede, 3 sanığın 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210324/625-bin-liralik-dolandiricilik-iddiasi-ilkokul-mezunuyum-yasam-kocuyum-aylik-gelirim-40-bin-tl-1044101365.html
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fal, dolandırıcılık, hapis, beraat

Sosyal medyada fal bakma bahanesiyle 625 bin liralık dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

16:33 03.11.2021 (güncellendi: 16:35 03.11.2021)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanıktan biri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen müşteki Işıl Avşar'ın avukatı, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilini dolandırdığını, eylem nedeniyle zararlarının giderilmediğini, bu nedenle cezalandırılmalarını istedi.
Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını, büyücülük yaptığı iddiasıyla ilgili tespit edilen bir hususun da bulunmadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Kızılkan, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar’ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017'de sosyal paylaşım sitesinde dolaştığı sırada sanık Irmak Avşar'a ait sayfayı takip etmeye başladığı, buradaki paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlatılmıştı.

32 ayrı işleme 625 bin lira

Müşteki Avşar'ın bunun üzerine yıldız name baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradığı, karşısındaki kişinin verdiği hesap numarasına 250 lira gönderip dekontunu da yollaması halinde yıldızname bakabileceğini söylediği anlatılan iddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, bu olaydan 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydedilmişti.
Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle yıldızname baktırmaya devam ettiği belirtilmişti.
İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.
İddianamede, 3 sanığın 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2021
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625 bin liralık dolandırıcılık iddiası: 'İlkokul mezunuyum, yaşam koçuyum, aylık gelirim 40 bin TL'
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