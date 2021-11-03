https://tr.sputniknews.com/20211103/tahliye-edilen-kursat-yilmazdan-mhp-lideri-bahceliye-ziyaret-1050449356.html
Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:38+0300
2021-11-03T16:38+0300
2021-11-03T16:40+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
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2015'te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü. MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi. Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211030/kursat-yilmaz-tahliye-oldu-1050322131.html
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mhp, devlet bahçeli, kürşat yılmaz
Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
16:38 03.11.2021 (güncellendi: 16:40 03.11.2021)
Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
2015'te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü.
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi.
Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.
Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?"
ifadelerini kullanmıştı
.