Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/tahliye-edilen-kursat-yilmazdan-mhp-lideri-bahceliye-ziyaret-1050449356.html
Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:38+0300
2021-11-03T16:40+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
kürşat yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050449331_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_56ec86c467b9dce19eb2b24df2010ff5.jpg
2015'te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü. MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi. Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211030/kursat-yilmaz-tahliye-oldu-1050322131.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050449331_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_94f1ddaddf413fc2fe6cb59015b05d8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli, kürşat yılmaz

Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

16:38 03.11.2021 (güncellendi: 16:40 03.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/@MHP_BilgiBahçeli - Kürşat Yılmaz
Bahçeli - Kürşat Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/@MHP_Bilgi
Abone ol
Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
2015'te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü.
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi.
Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.
Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.
Kürşat Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti
30 Ekim, 11:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:46İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı
17:45Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi
17:23Kanserle mücadelede yeni dönem: Kan testi ile 50'den fazla kanser türü erken teşhis edilebilir
17:12İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor
17:10Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama aşılayarak hayatımı mahvetti
17:10Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü
16:59Nüfusta 'öldü' gösterildiği için açtığı dava görülemeden ölen kişinin ailesine icra takibi
16:57Rusya Savunma Bakanlığı'nın 220 uzmanı Kovid'e karşı mücadeleye yardım edecek
16:57Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
16:54Ukrayna parlamentosu, Savunma Bakanı Taran'ın istifasını onayladı
16:48Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu
16:43Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
16:38Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
16:33Sosyal medyada fal bakma bahanesiyle 625 bin liralık dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
16:32BMW, çip krizine rağmen 3. çeyrekte gelirini yüzde 4.5 artırdı
16:31Belarus, Batı ülkelerinin yaptırımlarla yol açtıkları zararı mahkemeye taşıyacak
16:29'Bill Gates, Türkiye'de çiftlik kurmak istiyor' iddiası
16:23Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımdaki hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü içerisindeyiz
16:19Kovid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:18Sağlık Bakanlığı'ndan aşı kampanyası için YouTuber'larla işbirliği