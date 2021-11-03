https://tr.sputniknews.com/20211103/tahran-abdnin-umman-denizinde-iran-petrol-tankeri-calma-girisimini-basarisizliga-ugrattik-1050444193.html

Tahran: ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrol tankeri çalma girişimini başarısızlığa uğrattık

Tahran: ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrol tankeri çalma girişimini başarısızlığa uğrattık

İran devlet televizyonu ve devlet haber ajansı, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerini ele geçirme ve petrolü çalma girişiminde bulunduğunu, ancak... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:09+0300

2021-11-03T15:09+0300

2021-11-03T15:32+0300

dünya

abd

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104211/95/1042119554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7585181008b4a926d1d9113126e301c6.jpg

İran resmi medyasındaki habere göre "Umman Denizi sularında İran petrolü taşıyan bir tankere el koyan ABD güçleri, petrol yükünü bilinmeyen bir yerdeki başka bir tankere yönlendirmeye çalıştı. Bunun üzerine Devrim Muhafızları Donanması birliklerinin güverteye inerek ele geçirdiği ve İran karasularına yönlendirdiği tankeri birkaç helikopter ve savaş gemileriyle takip eden ABD güçleri, Devrim Muhafızları'nın kararlı ve etkili müdahalesiyle başarısız oldu".'ABD'nin çabalarına rağmen tanker İran karasularında'"ABD güçlerinin tekrar yolunu kapatmaya çalıştığı ancak yine başarısız olduğu tanker şu anda İran karasularında bulunuyor" denilen haberde olayın gerçekleşme zamanı verilmedi. 'Görüntüler yayımlanacak'İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, 'Devrim Muhafızları acil müdahale gücündeki sürat teknelerinin ABD güçlerini alt ettiğini' dile getirirken, olayın görüntülerinin paylaşılacağını duyurdu. İran devlet televizyonu ve devlet ajansının bu yönde haber geçmesi, Joe Biden yönetiminin ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle Devrim Muhafızları'nın insansız hava aracı (İHA) kuvvetleri ile komutanına yönelik yaptırım kararı açıklaması sonrası geldi. Yeni yaptırım, ABD dahil BM Güvenli Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlaması beklentisine darbe indirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/iranda-akaryakit-istasyonlarini-vuran-ve-hamaneye-hesap-soran-siber-saldiri-1050194106.html

https://tr.sputniknews.com/20211029/abdnin-yeni-iran-yaptirimlari-iha-programini-ve-iha-kuvvetleri-komutanini-hedef-aldi-1050311791.html

abd

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, iran