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Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İBB’ye dava: 'Taciz suçu, şoförlüğü engellemesin'
Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İBB’ye dava: 'Taciz suçu, şoförlüğü engellemesin'
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada, ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T17:48+0300
2021-11-03T17:48+0300
türkiye
cinsel taciz
ibb
taciz
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
madde
dava
şoför
ekrem imamoğlu
eyüp aksu
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada, ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi‘ maddesinin kaldırılmasının da yer aldığı ortaya çıktı.Diken’den Ayşegül Kasap’ın haberine göre, İBB yetkilileri 2020 yılında minibüs, servis, dolmuş ve taksi için toplamda 72 taciz şikayeti geldiği bildirdi. 2021’deyse bu sayı 100’e çıktı.İBB bünyesindeki Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nde (TUDES) taciz suçu işleyenlerin taksici olmasını engelleyen bir madde var. Aksu başka maddelerle birlikte bunun da kaldırılması için İBB’ye dava açtı.'Bunu savunabilecek bir insan bile olamaz'İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sekiz yıl boyunca başkanlığını yürüten, şimdi de Türkiye Esnaf Vakfı başkanlığına devam eden Yahya Uğur söz konusu başvuru için, “Çok ahlaksızca bir hamle. Eyüp Aksu’nun dışında bunu savunabilecek bir insan bile olamaz” dedi. Haberde görüşlerine yer verilen taksiciler de Aksu’nun açıklamasından zan altında kaldıkları için rahatsız olduklarını belirtti.Yurttaşlar tacizle karşılaşmaları durumunda 153’ü arayarak şikâyette bulunabiliyor. İspatlanması durumunda da söz konusu taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal ediliyor ve taksici hiçbir arabada çalışamıyor.2019’da İBB’ye gelen 103 bin 669 şikayetin yaklaşık 1500’ünü taciz ve darp suçlamaları oluşturdu. Aksu bu sayı küçümseyerek, “Günde 1 milyon 403 bin yolcu taşıyoruz. Toplu taşımayla kıyaslandığında şikayet oranları asgari oranda olan bir meslek grubuyuz” demişti.
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https://tr.sputniknews.com/20210904/istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-baskani-aksu-zam-yapilirsa-taksi-bulamama-sorunu-cozulur-1048604699.html
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cinsel taciz, ibb, taciz, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), madde, dava, şoför, ekrem imamoğlu, eyüp aksu

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İBB’ye dava: 'Taciz suçu, şoförlüğü engellemesin'

17:48 03.11.2021
© AAİstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada, ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi‘ maddesinin kaldırılmasının da yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada, ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi‘ maddesinin kaldırılmasının da yer aldığı ortaya çıktı.
Diken’den Ayşegül Kasap’ın haberine göre, İBB yetkilileri 2020 yılında minibüs, servis, dolmuş ve taksi için toplamda 72 taciz şikayeti geldiği bildirdi. 2021’deyse bu sayı 100’e çıktı.
İBB bünyesindeki Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nde (TUDES) taciz suçu işleyenlerin taksici olmasını engelleyen bir madde var. Aksu başka maddelerle birlikte bunun da kaldırılması için İBB’ye dava açtı.
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'Bunu savunabilecek bir insan bile olamaz'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sekiz yıl boyunca başkanlığını yürüten, şimdi de Türkiye Esnaf Vakfı başkanlığına devam eden Yahya Uğur söz konusu başvuru için, “Çok ahlaksızca bir hamle. Eyüp Aksu’nun dışında bunu savunabilecek bir insan bile olamaz” dedi.
Haberde görüşlerine yer verilen taksiciler de Aksu’nun açıklamasından zan altında kaldıkları için rahatsız olduklarını belirtti.
Yurttaşlar tacizle karşılaşmaları durumunda 153’ü arayarak şikâyette bulunabiliyor. İspatlanması durumunda da söz konusu taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal ediliyor ve taksici hiçbir arabada çalışamıyor.
2019’da İBB’ye gelen 103 bin 669 şikayetin yaklaşık 1500’ünü taciz ve darp suçlamaları oluşturdu. Aksu bu sayı küçümseyerek, “Günde 1 milyon 403 bin yolcu taşıyoruz. Toplu taşımayla kıyaslandığında şikayet oranları asgari oranda olan bir meslek grubuyuz” demişti.
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