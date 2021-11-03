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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211103/taliban-dovizi-yasakladi-1050425934.html
Taliban dövizi yasakladı
Taliban dövizi yasakladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’daki zor ekonomik durum nedeniyle ülke içinde dövizin dolaşımına yasak getirildiği belirtti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T01:59+0300
2021-11-03T01:59+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Mücahid, “Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm vatandaşların tüm işlemlerde yalnızca Afganileri (Afganistan’ın para birimi) kullanmasını gerektiriyor. İslam Emirliği, tüm vatandaşlara, dükkan sahiplerine, iş insanlarına bundan böyle mali işlemlerde Afgani kullanmayı ve döviz kullanmaktan kaçınmayı emrediyor” diye açıkladı.Yasağı ihlal edenlere karşı ceza uygulanacağı kaydedildi.Daha önce Afganistan Merkez Bankası’nın, ülkede kıt olan doları korumak amacıyla, havalelerde yalnız yerel para biriminin kullanılması emrini vermişti.Taliban Afganistan’da iktidarı ele geçirdikten sonra Batı bankları, ABD’nin emriyle Afganistan’ın yurtdışı varlıklarını dondurmuştu. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, Afganistan’daki projelerin finansmanını kesmişti. Afganistan Devlet Bankası’nın sahip olduğu 9 milyar dolarlık varlıkların 7 milyarlık kısmı ABD bankalarında bulunuyordu.Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, yeni iktidarın ABD’ye Afganistan’ın yabancı varlıklarını serbest bırakma çağrısında bulunduğunu açıklamıştı. Şahin, bu paranın Afgan halkına insani yardım için gerektiğini kaydetmişti.
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afganistan, taliban, dolar

Taliban dövizi yasakladı

01:59 03.11.2021
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’daki zor ekonomik durum nedeniyle ülke içinde dövizin dolaşımına yasak getirildiği belirtti.
Mücahid, “Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm vatandaşların tüm işlemlerde yalnızca Afganileri (Afganistan’ın para birimi) kullanmasını gerektiriyor. İslam Emirliği, tüm vatandaşlara, dükkan sahiplerine, iş insanlarına bundan böyle mali işlemlerde Afgani kullanmayı ve döviz kullanmaktan kaçınmayı emrediyor” diye açıkladı.
Yasağı ihlal edenlere karşı ceza uygulanacağı kaydedildi.
Daha önce Afganistan Merkez Bankası’nın, ülkede kıt olan doları korumak amacıyla, havalelerde yalnız yerel para biriminin kullanılması emrini vermişti.
Taliban Afganistan’da iktidarı ele geçirdikten sonra Batı bankları, ABD’nin emriyle Afganistan’ın yurtdışı varlıklarını dondurmuştu. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, Afganistan’daki projelerin finansmanını kesmişti. Afganistan Devlet Bankası’nın sahip olduğu 9 milyar dolarlık varlıkların 7 milyarlık kısmı ABD bankalarında bulunuyordu.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, yeni iktidarın ABD’ye Afganistan’ın yabancı varlıklarını serbest bırakma çağrısında bulunduğunu açıklamıştı. Şahin, bu paranın Afgan halkına insani yardım için gerektiğini kaydetmişti.
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