https://tr.sputniknews.com/20211103/tgbnin-basina-cuval-gecirdigi-kisi-sivil-cikti-1050436589.html

Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı

Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD donanmasının 6. filosuna ait gemisinden inen bir görevlinin başına çuval geçirilmesi eylemiyle ilgili Türkiye Gençlik... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:49+0300

2021-11-03T12:49+0300

2021-11-03T12:53+0300

türkiye

abd

türkiye gençlik birliği (tgb)

istanbul valiliği

çuval

sarayburnu

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050415260_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_b06723c68d0fce9603371b390988cdc2.jpg

İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) 'ABD askerinin başına çuval geçirildiğini' belirttiği eylemle ilgili açıklama yaptı. Başına çuval geçirme girişiminde bulunan kişinin 'ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personel' olduğu belirtilen açıklamada, 17 TGB'linin gözaltına alındığı belirtildi: “Liman Ziyareti” kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”TGB'den yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan kişilerin bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. Dün TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadeleri kullanılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiye-genclik-birligi-sarayburnunda-amerikan-askerlerinin-basina-cuval-gecirdik-1050415201.html

türkiye

sarayburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye gençlik birliği (tgb), istanbul valiliği, çuval, sarayburnu, gözaltı