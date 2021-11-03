https://tr.sputniknews.com/20211103/tgbnin-basina-cuval-gecirdigi-kisi-sivil-cikti-1050436589.html
Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı
Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD donanmasının 6. filosuna ait gemisinden inen bir görevlinin başına çuval geçirilmesi eylemiyle ilgili Türkiye Gençlik... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:49+0300
2021-11-03T12:49+0300
2021-11-03T12:53+0300
türkiye
abd
türkiye gençlik birliği (tgb)
istanbul valiliği
çuval
sarayburnu
gözaltı
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İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) 'ABD askerinin başına çuval geçirildiğini' belirttiği eylemle ilgili açıklama yaptı. Başına çuval geçirme girişiminde bulunan kişinin 'ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personel' olduğu belirtilen açıklamada, 17 TGB'linin gözaltına alındığı belirtildi: “Liman Ziyareti” kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”TGB'den yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan kişilerin bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. Dün TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadeleri kullanılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiye-genclik-birligi-sarayburnunda-amerikan-askerlerinin-basina-cuval-gecirdik-1050415201.html
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abd, türkiye gençlik birliği (tgb), istanbul valiliği, çuval, sarayburnu, gözaltı
Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı
12:49 03.11.2021 (güncellendi: 12:53 03.11.2021)
İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD donanmasının 6. filosuna ait gemisinden inen bir görevlinin başına çuval geçirilmesi eylemiyle ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi gözaltına alındı. Valilik, başına çuval geçirme girişiminde bulunan kişinin sivil personel olduğunu açıkladı.
İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) 'ABD askerinin başına çuval geçirildiğini' belirttiği eylemle ilgili açıklama yaptı.
Başına çuval geçirme girişiminde bulunan kişinin 'ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personel' olduğu belirtilen açıklamada, 17 TGB'linin gözaltına alındığı belirtildi:
“Liman Ziyareti” kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
TGB'den yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan kişilerin bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.
Dün TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadeleri kullanılmıştı.