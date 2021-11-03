https://tr.sputniknews.com/20211103/the-lancet-sputnik-light-asisinin-etkinligiyle-ilgili-makale-yayinladi--1050439652.html
The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
Saygın tıp dergisi The Lancet, Rusya’nın tek dozluk Sputnik Light aşısına yönelik yapılan faz 1-2 klinik testlerin sonuçlarını yayınladı. Buna göre aşı, yüksek... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:01+0300
2021-11-03T14:01+0300
2021-11-03T14:01+0300
koronavirüs
lancet
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik v
sputnik light
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) aktardığına göre, The Lancet Sputnik Light aşısına yönelik gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını yayınladı. Testlerde aşının güvenlik düzeyi, tolere edilebilirliği ve bağışıklık sağlayıcılığı araştırıldı. İncelemeler Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir klinik araştırma noktasında, 18-59 yaş aralığındaki 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. RDIF, The Lancet’in yayınladığı sonuçları, Sputnik Light aşısının çok güvenli bir aşı olduğu, aynı zamanda güçlü hücresel ve humoral bağışıklık tepkisi oluşturduğuna dair bir başka kanıt olarak nitelendirdi. Araştırmaya katılanlar arasında herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadı. Büyük çoğunlukla hafif ya da orta düzeyde yan etkiler gözlendi.Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı 19 ülkede tescillendi, 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor. Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve 70 ülkede onaylandı.Gamaleya Merkezi’nin daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma Sputnik Light’ın aşılamadan sonraki üç ay delta virüsüne karşı yüzde 70 etkili olduğunu göstermişti. Bu oran 60 yaş altı kişilerde yüzde 75 düzeyinde. Aşı başka aşılarla güçlendirici olarak kullanıldığında virüsün bulaşmasına karşı yüzde 83’ten, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94’ten fazla etkili.
https://tr.sputniknews.com/20211014/gintsburg-sputnik-light-asisi-kovid-19a-karsi-koruyucu-etkiyi-en-az-alti-ay-uzatabiliyor-1049805658.html
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lancet, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, sputnik light
The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
Saygın tıp dergisi The Lancet, Rusya’nın tek dozluk Sputnik Light aşısına yönelik yapılan faz 1-2 klinik testlerin sonuçlarını yayınladı. Buna göre aşı, yüksek humoral ve hücresel bağışıklık tepkisi gelişmesini sağladı, hiç Kovid-19 geçirmeyenlerin yanı sıra daha önce hastalığı geçirenler üzerinde de yüksek etkinlik gösterdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) aktardığına göre, The Lancet Sputnik Light aşısına yönelik gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını yayınladı. Testlerde aşının güvenlik düzeyi, tolere edilebilirliği ve bağışıklık sağlayıcılığı araştırıldı.
İncelemeler Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir klinik araştırma noktasında, 18-59 yaş aralığındaki 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
RDIF, The Lancet’in yayınladığı sonuçları, Sputnik Light aşısının çok güvenli bir aşı olduğu, aynı zamanda güçlü hücresel ve humoral bağışıklık tepkisi oluşturduğuna dair bir başka kanıt olarak nitelendirdi.
Araştırmaya katılanlar arasında herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadı. Büyük çoğunlukla hafif ya da orta düzeyde yan etkiler gözlendi.
Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı 19 ülkede tescillendi, 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor. Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve 70 ülkede onaylandı.
Gamaleya Merkezi’nin daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma
Sputnik Light’ın aşılamadan sonraki üç ay delta virüsüne karşı yüzde 70 etkili olduğunu göstermişti. Bu oran 60 yaş altı kişilerde yüzde 75 düzeyinde. Aşı başka aşılarla güçlendirici olarak kullanıldığında virüsün bulaşmasına karşı yüzde 83’ten, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94’ten fazla etkili.