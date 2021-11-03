https://tr.sputniknews.com/20211103/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-2-sirada-1050440889.html
THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:58+0300
2021-11-03T13:58+0300
2021-11-03T13:58+0300
ekonomi
avrupa
thy
uçak
sefer
uçuş
türk hava yolları (thy)
liste
havayolu şirketi
uçuş izni
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/thy-new-york-borsasinda-kapanis-zilini-caldi-1050179873.html
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avrupa, thy, uçak, sefer, uçuş, türk hava yolları (thy), liste, havayolu şirketi, uçuş izni, sıra, havayolu
THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.
THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.
Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.
1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.