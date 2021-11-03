https://tr.sputniknews.com/20211103/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-2-sirada-1050440889.html

THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada

THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada

Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:58+0300

2021-11-03T13:58+0300

2021-11-03T13:58+0300

ekonomi

avrupa

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uçak

sefer

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türk hava yolları (thy)

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uçuş izni

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/thy-new-york-borsasinda-kapanis-zilini-caldi-1050179873.html

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