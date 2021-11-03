https://tr.sputniknews.com/20211103/tom-hanks-uzaya-yolculugun-kendisine-teklif-edildigini-soyledi-28-milyon-dolar-odemek-istemedim-1050445835.html

Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş

Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş

ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, uzay yolculuğunun William Shatner’dan önce kendisine teklif edildiğini, ancak bu uçuş için 28 milyon dolar ödemek istemediği için... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:40+0300

2021-11-03T15:40+0300

2021-11-03T15:48+0300

dünya

nasa

elon musk

jeff bezos

uzay yolculuğu

soyuz-ms

space x

amazon

tom cruise

william shatner

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ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Eh, evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi. Öte yandan Hanks ve Shatner uzay yolculuğu için teklif alan tek Hollywood yıldızı değil. ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman ile birlikte NASA ve Elon Musk’ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek film için birlikte çalışıyor.

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nasa, elon musk, jeff bezos, uzay yolculuğu, soyuz-ms, space x, amazon, tom cruise, william shatner