https://tr.sputniknews.com/20211103/tom-hanks-uzaya-yolculugun-kendisine-teklif-edildigini-soyledi-28-milyon-dolar-odemek-istemedim-1050445835.html
Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, uzay yolculuğunun William Shatner’dan önce kendisine teklif edildiğini, ancak bu uçuş için 28 milyon dolar ödemek istemediği için... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:40+0300
2021-11-03T15:40+0300
2021-11-03T15:48+0300
dünya
nasa
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jeff bezos
uzay yolculuğu
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tom cruise
william shatner
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ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Eh, evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi. Öte yandan Hanks ve Shatner uzay yolculuğu için teklif alan tek Hollywood yıldızı değil. ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman ile birlikte NASA ve Elon Musk’ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek film için birlikte çalışıyor.
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https://tr.sputniknews.com/20200505/tom-cruise-elon-musk-yardimiyla-uzayda-film-cekmeyi-planliyor-1041970298.html
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Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
15:40 03.11.2021 (güncellendi: 15:48 03.11.2021)
ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, uzay yolculuğunun William Shatner’dan önce kendisine teklif edildiğini, ancak bu uçuş için 28 milyon dolar ödemek istemediği için kabul etmediğini söyledi.
ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.
ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Eh, evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi.
Öte yandan Hanks ve Shatner uzay yolculuğu için teklif alan tek Hollywood yıldızı değil. ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman ile birlikte NASA ve Elon Musk’ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek film için birlikte çalışıyor.