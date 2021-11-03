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https://tr.sputniknews.com/20211103/tom-hanks-uzaya-yolculugun-kendisine-teklif-edildigini-soyledi-28-milyon-dolar-odemek-istemedim-1050445835.html
Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, uzay yolculuğunun William Shatner’dan önce kendisine teklif edildiğini, ancak bu uçuş için 28 milyon dolar ödemek istemediği için... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:40+0300
2021-11-03T15:48+0300
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uzay yolculuğu
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ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Eh, evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi. Öte yandan Hanks ve Shatner uzay yolculuğu için teklif alan tek Hollywood yıldızı değil. ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman ile birlikte NASA ve Elon Musk’ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek film için birlikte çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/star-trekte-kaptan-kirku-canlandiran-aktor-william-shatnerin-gercek-uzay-yolculugu-basladi-1049791335.html
https://tr.sputniknews.com/20200505/tom-cruise-elon-musk-yardimiyla-uzayda-film-cekmeyi-planliyor-1041970298.html
https://tr.sputniknews.com/20211005/dunyanin-uzayda-cekilecek-ilk-filminin-ekibini-tasiyan-rus-uzay-mekigi-uuiye-ulasti-1049541865.html
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nasa, elon musk, jeff bezos, uzay yolculuğu, soyuz-ms, space x, amazon, tom cruise, william shatner

Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş

15:40 03.11.2021 (güncellendi: 15:48 03.11.2021)
© REUTERS / Danny MoloshokTom Hanks
Tom Hanks - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Danny Moloshok
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ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, uzay yolculuğunun William Shatner’dan önce kendisine teklif edildiğini, ancak bu uçuş için 28 milyon dolar ödemek istemediği için kabul etmediğini söyledi.
ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.

Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'ın gerçek uzay yolculuğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu
13 Ekim, 18:09
ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Eh, evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi.
Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2020
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Tom Cruise, Elon Musk yardımıyla uzayda film çekmeyi planlıyor
5 Mayıs 2020, 10:58
Öte yandan Hanks ve Shatner uzay yolculuğu için teklif alan tek Hollywood yıldızı değil. ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman ile birlikte NASA ve Elon Musk’ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek film için birlikte çalışıyor.

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Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus uzay mekiği, UUİ’ye ulaştı
5 Ekim, 15:41
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