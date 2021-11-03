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Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:55+0300
2021-11-03T12:56+0300
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
zam
kırmızı et
kasap
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zam beklenmediğini belirterek, pandemide et satışının yüzde 30-40 oranında düştüğünü kaydetti. Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine rağmen iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğine dikkat çekti.Üreticinin hayvanları beslemede kullandığı yemin zamlanmasından yakınan Yardımcı, "Çoğu üretici bu durumdan zarar ediyor. Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz" diye konuştu.'Fırsatçılık yapmadık'Türkiye’de yokluk olmadığını ama fiyatların da artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Osman Yardımcı şöyle konuştu: Aile işletmeciliğinin desteklenmesi gerektiğini bildiren Yardımcı, "Bir an önce tedbir almamız gerekir. Ülkemizde her şeye zam gelir bir şey olmaz. Ete küçük bir zam gelir dünya ayağa kalkar. Sektörü, ekonomiyi et belirlemiyor. 1 kilo tatlı 150 lira oldu. Etin kilosu 75 lira ucuz, ben kendi açımdan söylüyorum" ifadelerine yer verdi.Et tüketiminde düşüş varEt tüketiminde ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Yardımcı, "Pandemide de et satışlarımız oldu ama oranlarsak en az yüzde 30-40 düşüş var" dedi. Yardımcı, ette KDV’nin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ciger-kebabina-bir-ayda-uc-kez-zam-yapildi-1050407697.html
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enflasyon, gıda fiyatları, zam, kırmızı et, kasap

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil

12:55 03.11.2021 (güncellendi: 12:56 03.11.2021)
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKARTürkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcısı: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcısı: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine rağmen iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğine dikkat çekti.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zam beklenmediğini belirterek, pandemide et satışının yüzde 30-40 oranında düştüğünü kaydetti.
Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine rağmen iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğine dikkat çekti.
Üreticinin hayvanları beslemede kullandığı yemin zamlanmasından yakınan Yardımcı, "Çoğu üretici bu durumdan zarar ediyor. Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz" diye konuştu.

'Fırsatçılık yapmadık'

Türkiye’de yokluk olmadığını ama fiyatların da artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Osman Yardımcı şöyle konuştu:

"Kasapların bugüne kadar hiç sesi çıkmadı. Pandemide bile zam yapmadık. Maliyette artış var. Pandemide iş yaptık ama 250 kilo et satıyorduk 100’e düştük. Tüm masraflarımız 100 kilonun üzerine geldi. Biz kar etmedik ama fırsatçılık da yapmadık. Bıçak kemiğe dayandığı için 4-5 lira zam yaptık."

Aile işletmeciliğinin desteklenmesi gerektiğini bildiren Yardımcı, "Bir an önce tedbir almamız gerekir. Ülkemizde her şeye zam gelir bir şey olmaz. Ete küçük bir zam gelir dünya ayağa kalkar. Sektörü, ekonomiyi et belirlemiyor. 1 kilo tatlı 150 lira oldu. Etin kilosu 75 lira ucuz, ben kendi açımdan söylüyorum" ifadelerine yer verdi.

Et tüketiminde düşüş var

Et tüketiminde ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Yardımcı, "Pandemide de et satışlarımız oldu ama oranlarsak en az yüzde 30-40 düşüş var" dedi. Yardımcı, ette KDV’nin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ciğer kebabına bir ayda üç zam - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
EKONOMİ
Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı
Dün, 14:53
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