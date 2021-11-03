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https://tr.sputniknews.com/20211103/ugandaya-giden-5-kadin-futbolcu-kayboldu-1050449740.html
Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu
Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu
Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:48+0300
2021-11-03T16:48+0300
2021-11-03T16:50+0300
uganda
spor
kayıp
kadın futbol takımı
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Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun, Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, dün kaldıkları otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.Eritreli kadın sporcuların kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/uganda-olimpiyat-madalyasi-getiren-sporculara-omur-boyu-maas-ev-ve-otomobil-verdi-1047952088.html
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uganda, kayıp, kadın futbol takımı
Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu 16:48 03.11.2021 (güncellendi: 16:50 03.11.2021)
Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi.
Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun,
Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.
Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, dün kaldıkları
otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.
Eritreli kadın sporcuların
kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.