https://tr.sputniknews.com/20211103/ugandaya-giden-5-kadin-futbolcu-kayboldu-1050449740.html

Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu

Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu

Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T16:48+0300

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uganda

spor

kayıp

kadın futbol takımı

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Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun, Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, dün kaldıkları otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.Eritreli kadın sporcuların kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210811/uganda-olimpiyat-madalyasi-getiren-sporculara-omur-boyu-maas-ev-ve-otomobil-verdi-1047952088.html

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uganda, kayıp, kadın futbol takımı