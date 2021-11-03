https://tr.sputniknews.com/20211103/ukrayna-parlamentosu-savunma-bakani-taranin-istifasini-onayladi-1050449890.html

Ukrayna parlamentosu, Savunma Bakanı Taran'ın istifasını onayladı

Ukrayna parlamentosu, Savunma Bakanı Taran'ın istifasını onayladı

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Savunma Bakanı Andrey Taran'ın istifasını onayladı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T16:54+0300

2021-11-03T16:54+0300

2021-11-03T16:54+0300

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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada'nın 341 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen bugünkü genel kurul oturumunda Savunma Bakanı Andrey Taran'ın istifası onaylandı.Taran, 4 Mart 2020'den bu yana Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya, daha önce 'Taran'ın sağlık durumuyla ilgili şikayetleri olduğunu' ve buna bağlı olarak göreve başka birinin getirilebileceğini duyurmuştu.Ardından Savunma Bakanlığı pozisyonuna Aleksey Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği, başında bulunduğu İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı'na Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili İrina Vereşuk’un getirileceği açıklanmıştı.Reznikov, İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı'ndan istifasını1 Kasım'da, Taran ise Savunma Bakanlığı'ndan istifasını 2 Kasım'da sunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210520/ukrayna-savunma-bakani-demir-kubbe-benzeri-bir-hava-savunma-sistemi-satin-almayi-degerlendiriyoruz-1044546857.html

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ukrayna, onay, rada, istifa, andrey taran