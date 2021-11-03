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Ukrayna'da aşırı sağcı Yaroş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı oldu
© AA / Vladimir ShtankoUkrayna - Sağ Sektör - Dmitriy Yaroş
© AA / Vladimir Shtanko
Ukrayna'da aşırı sağcı paramiliter örgüt Sağ Sektör'ün eski lideri Dmitriy Yaroş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı pozisyonuna atandı.
Kişisel Facebook hesabından açıklama yapan Yaroş, "Korgeneral Valeriy Zalujnıy'ın talimatıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı olarak atandım. Güveniniz için teşekkür ederim! Birlikte kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu.
Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarında eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor.
Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti.
Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu.
Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarında eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor.
Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti.
Daha önce BM İnsan Hakları Konseyi, Kiev hükümetini milliyetçilerin oluşturduğu, Sağ Sektör, Svoboda, Samooboronı gibi yasadışı birlikleri silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.