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https://tr.sputniknews.com/20211103/virginiadaki-valilik-yarisini-cumhuriyetci-aday-youngkin-kazandi-1050429245.html
Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı
Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı
ABD'nin Virginia eyaletinde dün yapılan valilik seçimlerinden Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin galip çıktı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T09:36+0300
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abd
seçim
virginia
vali
glenn youngkin
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Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletinde, valilik yarışında Cumhuriyetçiler zafer kazandı.Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin yüzde 51 oy oranı ile, yüzde 48.3 oy alan Demokrat rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'yi geride bıraktı. Eyaletteki oyların yüzde 0.7'si ise bağımsız aday Princess Blanding'e gitti.Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılki seçimlerde 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın galip gelmesinin 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratları zorlayacağı görüşünde.Youngkin 1 Ocak'ta yemin ederek Virginia eyalet valiliği görevine resmen başlayacak.Youngkin kimdir?Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da dünyaya gelen Youngkin, Rice Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı, Harvard Üniversitesinde işletme bölümünden mezun oldu.Siyasete girmeden önce yaklaşık 25 yıl özel sektörde çalışan Youngkin, burada CEO'luğa kadar yükseldi.Youngkin, 2020 Eylül'de çalıştığı şirketten istifa etti ve Virginia Valiliği için adaylığını açıkladı. 10 Mayıs 2021'de yapılan ön seçimleri kazanan Youngkin, anketlerde beklenmedik şekilde yükselerek Demokrat adayın önüne geçti.
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abd, seçim, virginia, vali, glenn youngkin, terry mcauliffe

Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı

09:36 03.11.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstGlenn Youngkin
Glenn Youngkin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD'nin Virginia eyaletinde dün yapılan valilik seçimlerinden Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin galip çıktı.
Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletinde, valilik yarışında Cumhuriyetçiler zafer kazandı.
Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin yüzde 51 oy oranı ile, yüzde 48.3 oy alan Demokrat rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'yi geride bıraktı. Eyaletteki oyların yüzde 0.7'si ise bağımsız aday Princess Blanding'e gitti.
Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılki seçimlerde 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın galip gelmesinin 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratları zorlayacağı görüşünde.
Youngkin 1 Ocak'ta yemin ederek Virginia eyalet valiliği görevine resmen başlayacak.

Youngkin kimdir?

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da dünyaya gelen Youngkin, Rice Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı, Harvard Üniversitesinde işletme bölümünden mezun oldu.
Siyasete girmeden önce yaklaşık 25 yıl özel sektörde çalışan Youngkin, burada CEO'luğa kadar yükseldi.
Youngkin, 2020 Eylül'de çalıştığı şirketten istifa etti ve Virginia Valiliği için adaylığını açıkladı. 10 Mayıs 2021'de yapılan ön seçimleri kazanan Youngkin, anketlerde beklenmedik şekilde yükselerek Demokrat adayın önüne geçti.
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