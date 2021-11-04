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Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından şimdiye kadar 33 erkek ve 3 kadının cesedine ulaşıldı, 9... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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фото, afrika, nijerya, lagos, çöken bina

Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

14:27 04.11.2021 (güncellendi: 14:29 04.11.2021)
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Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından şimdiye kadar 33 erkek ve 3 kadının cesedine ulaşıldı, 9 kişi yaralandı.
© AA

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım&#x27;da Lagos&#x27;un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

© AA

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

© AA

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.

© AA
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
© AA
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
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