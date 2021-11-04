Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211104/1050477775.html
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından şimdiye kadar 33 erkek ve 3 kadının cesedine ulaşıldı, 9... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:27+0300
2021-11-04T14:27+0300
2021-11-04T14:29+0300
afrika
nijerya
lagos
çöken bina
multimedya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050477656_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8609cb948e7d264e774431e8c6e249f3.jpg
nijerya
lagos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050477656_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_4e617530339d5e663c68259163f54a5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, afrika, nijerya, lagos, çöken bina
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi 14:27 04.11.2021 (güncellendi: 14:29 04.11.2021)
Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından şimdiye kadar 33 erkek ve 3 kadının cesedine ulaşıldı, 9 kişi yaralandı.
© AA
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.
© AA
Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.
Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.
© AA
Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.
Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.
© AA © AA