Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/50-litre-zeytinyagini-calan-hirsiz-kovalamacayla-yakalandi-1050474927.html
50 litre zeytinyağını çalan hırsız kovalamacayla yakalandı
50 litre zeytinyağını çalan hırsız kovalamacayla yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 50 litre zeytinyağı çalan ve bisikletle bekçilerden kaçarken zeytinyağını yola döken hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:26+0300
2021-11-04T13:26+0300
2021-11-04T13:26+0300
türkiye
izmir
bisiklet
ödemiş
kovalamaca
zeytinyağı
hırsızlık
bekçi
bodrum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050474903_4:0:626:350_1920x0_80_0_0_14b5b5664f07cb8f0081b8925920e17e.jpg
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, bisikletle bir şahsın kendilerini görünce harekete ettiğini fark etti. Bunun üzerine şüphelenen bekçiler, bisikletle kaçan şüphelinin peşine düştü ve kovalamaca başladı. İlçenin Akıncılar Mahallesi İnceoğlu Sokak ile İmar Sokak kesişimde şahıs bisikletten düştü. Bu sırada F.S isimli şahsın elindeki zeytinyağı yola döküldü. Gece bekçileri daha sonrada yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede İnceoğlu Sokak'ta yakalamayı başardı.F.S adlı şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, 50 litre zeytinyağını, ilçenin Atatürk Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki bir evin bodrum katından çaldığını itiraf etti.
https://tr.sputniknews.com/20210530/kovalamaca-sonunda-yakalanan-sahis-disim-dustu-disimi-bulun-1044616581.html
türkiye
izmir
ödemiş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050474903_81:0:548:350_1920x0_80_0_0_7d53dfe11f0b68c9b012423cbac664cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, bisiklet, ödemiş, kovalamaca, zeytinyağı, hırsızlık, bekçi, bodrum
50 litre zeytinyağını çalan hırsız kovalamacayla yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 50 litre zeytinyağı çalan ve bisikletle bekçilerden kaçarken zeytinyağını yola döken hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, bisikletle bir şahsın kendilerini görünce harekete ettiğini fark etti.
Bunun üzerine şüphelenen bekçiler, bisikletle kaçan şüphelinin peşine düştü ve kovalamaca başladı.
İlçenin Akıncılar Mahallesi İnceoğlu Sokak ile İmar Sokak kesişimde şahıs bisikletten düştü. Bu sırada F.S isimli şahsın elindeki zeytinyağı yola döküldü.
Gece bekçileri daha sonrada yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede İnceoğlu Sokak'ta yakalamayı başardı.
F.S adlı şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, 50 litre zeytinyağını, ilçenin Atatürk Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki bir evin bodrum katından çaldığını itiraf etti.