https://tr.sputniknews.com/20211104/500-lira-nafaka-isteyen-behiye-cakir-bosanma-asamasinda-oldugu-ali-cakir-tarafindan-olduruldu-1050471944.html

500 TL nafaka isteyen Behiye Çakır, boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından öldürüldü

500 TL nafaka isteyen Behiye Çakır, boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından öldürüldü

Gaziantep'te Behiye Çakır ile boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır arasında 500 liralık nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T12:18+0300

2021-11-04T12:18+0300

2021-11-04T12:17+0300

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Gaziantep'te yaşayan Ali Çakır, bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi.Evin önünde bir süre bekleyen zanlı, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Behiye Çakır, vücudunun 12 yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın 8 gün sonra hayatını kaybetti. Ali Çakır ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Çakır, "Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur" dedi.

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