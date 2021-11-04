https://tr.sputniknews.com/20211104/9-gunde-3-milyon-tllik-esya-calan-cete-yakalandi-1050469878.html

9 günde 3 milyon TL'lik eşya çalan çete yakalandı

9 günde 3 milyon TL'lik eşya çalan çete yakalandı

İstanbul'da girdikleri ev ve iş yerlerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, bilgisayar gibi elektronik eşyalar çalan 4 hırsız polis... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:28+0300

2021-11-04T11:28+0300

2021-11-04T11:26+0300

türkiye

operasyon

çete

hırsızlık

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Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 17-25 Ekim 2021 tarihleri arasında meydana gelen çok sayıda ev ve iş yerleri hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı.Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızları yapan 4 kişilik çeteyi tespit etti.Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı eş zamanlı yapılan baskınlarda şüphelilergözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin girdikleri ev ve iş yerlerinde bulunan altın ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çaldıkları belirlendi.Şüphelilerin çaldıkları eşyaların maddi değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin daha öncede onlarca kez hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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operasyon, çete, hırsızlık