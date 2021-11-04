https://tr.sputniknews.com/20211104/abdde-george-soros-dahil-18-milyardere-koronavirus-yardim-ceki-gonderildigi-ortaya-cikti-1050495144.html
ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere 'koronavirüs yardım çeki' gönderildiği ortaya çıktı
ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere 'koronavirüs yardım çeki' gönderildiği ortaya çıktı
ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T23:03+0300
2021-11-04T23:03+0300
2021-11-04T23:03+0300
dünya
abd
george soros
yardım
koronavirüs
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ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211023/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-1050110148.html
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abd, george soros, yardım, koronavirüs
ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere 'koronavirüs yardım çeki' gönderildiği ortaya çıktı
ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.
ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.
Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.
Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı" açıklamasında bulundu.