https://tr.sputniknews.com/20211104/adalet-bakani-gul-nsu-teror-orgutu-tum-yonleriyle-aydinlatilmalidir-1050479499.html

Adalet Bakanı Gül: NSU terör örgütü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır

Adalet Bakanı Gül: NSU terör örgütü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:11+0300

2021-11-04T15:11+0300

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politika

nasyonal sosyalist yeraltı (nsu)

abdulhamit gül

terör

nsu davası

açıklama

nsu

terör örgütü

aydınlatma

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Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasyonal sosyalist yeraltı (nsu), abdulhamit gül, terör, nsu davası, açıklama, nsu, terör örgütü, aydınlatma