https://tr.sputniknews.com/20211104/ahmet-hakandan-iktidara-zamlar-konusunda-soyleyecek-bir-sozunuz-yoksa-konuya-hic-girmeyin-1050467082.html

Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin

Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde gündemden düşmeyen zamlar ile ilgili olarak iktidara seslendi ve "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:54+0300

2021-11-04T09:54+0300

2021-11-04T09:54+0300

ekonomi

ak parti

enflasyon

iktidar

gıda fiyatları

zam

dolar/tl

muhalefet

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Ahmet Hakan, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan zamlar konusunda iktidar kanadına "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin" önerisinde bulundu.Hakan bugünkü yazısında şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-uzmani-pamir-dogalgaz-ve-elektrige-zam-gelmeye-devam-edecek-1050443501.html

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ak parti, enflasyon, iktidar, gıda fiyatları, zam, dolar/tl, muhalefet