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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211104/ahmet-hakandan-iktidara-zamlar-konusunda-soyleyecek-bir-sozunuz-yoksa-konuya-hic-girmeyin-1050467082.html
Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin
Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde gündemden düşmeyen zamlar ile ilgili olarak iktidara seslendi ve "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T09:54+0300
2021-11-04T09:54+0300
2021-11-04T09:54+0300
ekonomi
ak parti
enflasyon
iktidar
gıda fiyatları
zam
dolar/tl
muhalefet
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Ahmet Hakan, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan zamlar konusunda iktidar kanadına "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin" önerisinde bulundu.Hakan bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-uzmani-pamir-dogalgaz-ve-elektrige-zam-gelmeye-devam-edecek-1050443501.html
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ak parti, enflasyon, iktidar, gıda fiyatları, zam, dolar/tl, muhalefet
Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde gündemden düşmeyen zamlar ile ilgili olarak iktidara seslendi ve "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin" dedi.
Ahmet Hakan, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan zamlar konusunda iktidar kanadına "Söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin" önerisinde bulundu.
Hakan bugünkü
yazısında
şunları kaydetti:
"İktidar kanadına bir tavsiyem var: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa... Konuya hiç girmeyin. Eğer elinizde 'Artık zam yok' tarzında bir müjdeli haber varsa... Konuya girebilirsiniz. Çünkü zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor."