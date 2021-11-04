https://tr.sputniknews.com/20211104/arilardan-kacmak-icin-suya-atlayan-adam-piranalara-yem-oldu-1050488273.html

Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu

Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu

Brezilya'da bir adamın arılardan kaçmak isterken atladığı gölde, pirana saldırısına uğradığı ve öldüğü belirtildi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:07+0300

2021-11-04T18:07+0300

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yaşam

pirana

brezilya

ceset

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Brezilya'da arılardan kaçmak için bir göle atlayan kişinin piranalar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Brasilandia de Minas'da bir adam, kendini kovalayan arılardan kaçmak için çiftlikteki bir göle atladı.T24'ün haberine göre balıkların göle atlayan adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli bölümlerini parçaladığı belirtildi.Adamın cesedi, kıyının 4 metre açığında bulundu. Suya atlayan adamın canlıyken mi, yoksa öldükten sonra mı piranaların saldırısına uğradığı bilinmiyor.Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.

brezilya

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pirana, brezilya, ceset