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https://tr.sputniknews.com/20211104/arilardan-kacmak-icin-suya-atlayan-adam-piranalara-yem-oldu-1050488273.html
Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
Brezilya'da bir adamın arılardan kaçmak isterken atladığı gölde, pirana saldırısına uğradığı ve öldüğü belirtildi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:07+0300
2021-11-04T18:07+0300
2021-11-04T18:11+0300
yaşam
pirana
brezilya
ceset
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Brezilya'da arılardan kaçmak için bir göle atlayan kişinin piranalar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Brasilandia de Minas'da bir adam, kendini kovalayan arılardan kaçmak için çiftlikteki bir göle atladı.T24'ün haberine göre balıkların göle atlayan adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli bölümlerini parçaladığı belirtildi.Adamın cesedi, kıyının 4 metre açığında bulundu. Suya atlayan adamın canlıyken mi, yoksa öldükten sonra mı piranaların saldırısına uğradığı bilinmiyor.Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.
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pirana, brezilya, ceset
Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu 18:07 04.11.2021 (güncellendi: 18:11 04.11.2021)
Brezilya'da bir adamın arılardan kaçmak isterken atladığı gölde, pirana saldırısına uğradığı ve öldüğü belirtildi.
Brezilya'da arılardan kaçmak için bir göle atlayan kişinin piranalar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre pazar günü
Brasilandia de Minas'da bir adam, kendini kovalayan arılardan kaçmak için çiftlikteki bir göle atladı.
T24'ün
haberine göre
balıkların göle atlayan adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli bölümlerini parçaladığı belirtildi.
Adamın cesedi, kıyının
4 metre açığında bulundu. Suya atlayan adamın canlıyken mi, yoksa öldükten sonra mı piranaların saldırısına uğradığı bilinmiyor.
Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.