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Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'
Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'
ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T02:24+0300
2021-11-04T02:24+0300
2021-11-04T02:24+0300
yaşam
arnold schwarzenegger
linkedin
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Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu. Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi:
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arnold schwarzenegger, linkedin
Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'
ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı.
Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu.
Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:
1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası
2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi
1977-bugün Oak Yapım'da Başkan
LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi:
"Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?"