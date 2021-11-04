https://tr.sputniknews.com/20211104/arnold--schwarzenegger-linkedin-hesabi-acti-tugla-doseme-isi-olan-var-mi---1050463220.html

Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'

Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'

ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T02:24+0300

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yaşam

arnold schwarzenegger

linkedin

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Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu. Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arnold schwarzenegger, linkedin