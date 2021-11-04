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Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'
Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'
ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T02:24+0300
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yaşam
arnold schwarzenegger
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Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu. Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi:
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Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı: 'Tuğla döşeme işi olan var mı?'

02:24 04.11.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAUS actor and former California governor Arnold Schwarzenegger during a press conference to present the multisport event "Arnold Classic Brasil 2016" in Rio de Janeiro on April 1, 2016.
US actor and former California governor Arnold Schwarzenegger during a press conference to present the multisport event Arnold Classic Brasil 2016 in Rio de Janeiro on April 1, 2016. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
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ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı.
Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu.
Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:
1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası
2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi
1977-bugün Oak Yapım'da Başkan
LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi:
"Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?"
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