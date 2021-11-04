https://tr.sputniknews.com/20211104/avrupa-parlamentosundan-cini-kizdiran-tayvan-ziyareti-yalniz-degilsiniz-sizin-yaninizdayiz-1050486770.html

Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız

Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız

Tayvan üzerinden ABD-Çin gerginliğinin tırmandığı dönemde Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet ilk kez Tayvan'ı ziyaret etti. Devlet Başkanı Tsai tarafından... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:37+0300

2021-11-04T17:37+0300

2021-11-04T18:08+0300

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Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), Pekin'in Avrupa'nın 'Tayvan'daki ayrılıkçılara cesaret vermemesi' uyarısı eşliğinde, Tayvan'a ilk kez bir heyet gönderdi. Taipei'ye ilk resmi ziyareti düzenleyen AP heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'e "Yalnız değilsiniz, Avrupa yanınızda" mesajını verdi. Heyet başkanı Çin'in yaptırım listesindeHeyete başkanlık eden Fransız parlamenter Raphael Glucksmann, Çin karşıtı açıklamaları nedeniyle Pekin'in mart ayında yaptırım açıkladığı 5 parlamenterden biriydi. Heyetin Devlet Başkanı Tsai Ing-wen tarafından kabulü sırasında Glucksmann'ın yaptığı konuşma Facebook'ta canlı yayımlandı.'Dünyadaki tüm demokratların koruması gerek'Fransız parlamenter "Tayvan demokrasisi dünyadaki tüm demokratların değer vermesi ve koruması gereken bir hazine" diyerek şunları söyledi:"Buraya çok basit, çok net bir mesajla geldik: Yalnız değilsiniz. Avrupa özgürlüğün, hukukun üstünlüğünün, insan onurunun savunulması adına sizin yanınızda duruyor."'AB-Tayvan ortaklığının inşası için somut adımlar atılmalı'"Biz Avrupalıların sizinle aynı gemide olduğumuzu göstermemizin zamanı geldi de geçiyor. Buna koşut AB-Tayvan ortaklığının inşası için üst düzey görüşmeler ve üst düzey somut adımlar içeren çok somut bir gündeme ihtiyacımız var."Tsai de heyete teşekkür tweeti atarak "AB-Tayvan ortaklığı, müşterek şekilde karşı karşıya olduğumuz tehditlere ve müşterek demokratik değerlere karşılık vermemize daha çok yardımcı olacaktır" dedi. AP geçen ay Tayvan ile yatırım anlaşması dahil bağları derinleştirmeye yönelik bağlayıcılığı olmayan bir kararı kabul etmişti.Çin: Avrupa tarafını hatasını düzeltmeliÇin Dışişleri Bakanlığı ise ziyarete 'kesin muhalefet ve güçlü memnuniyetsizlik' açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında "Avrupa tarafını hatalarını düzeltmeye ve Tayvan ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller göndermemeye çağırıyoruz, aksi takdirde Çin-AB ilişkilerine zarar verir" dedi.'Tek Çin İlkesi taahhüdüne bağlı kalınmalı'AFP'ye konuşan bakanlıktan bir yetkili, 'AP'nin AB'nin Tek Çin İlkesi taahhüdüne bağlı kalması, Tayvan meselesinin hassasiyeti ve karmaşıklığını tam manasıyla kavraması ve AB-Çin ilişkilerinin gelişmesinin siyasi temelini koruması gerektiğini' belirtti. 'Çin'i hafife almayın'ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in "Tayvan'ı savunma kabiliyetlerine kesinlikle sahibiz" açıklamasına da tepki gösteren Çin Dışişleri yetkilisi "Kimse Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğün savunma yönündeki kesin kararlılığı ve iradesini hafife almasın. Çin, kimsenin, hiçbir gücün Tayvan'ı anavatanın kucağından ayırmasına hiçbir şekilde asla izin vermez" dedi.Ziyaret trafiği yoğunlaştıÇin'in Brüksel'deki Temsilciliği de AP heyetinin ziyaretinden önce bunun 'Çin'in temel çıkarlarına ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişmesine zarar vereceği' uyarısını yaptı. Pekin, daha önce Fransız senatörlerin Taipei ziyareti ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun Slovakya ve Çekya ziyaretlerine de tepki göstermişti.

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abd, çin, ab, tayvan, avrupa parlamentosu (ap), çin dışişleri bakanlığı