Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 projesi Moskova'da başladı

Eşsiz Karasal İstasyonda Bilimsel Uluslararası Araştırma (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station - SIRIUS) adlı uluslararası izolasyon deneyi için geri sayım sona erdi ve gönüllüler deney koşullarına alındı. Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'dan 3, ABD'den 2 ve BAE'den 1 olmak üzere toplam 6 gönüllü, Ay misyonunun simüle edilmesi için Moskova'daki uzay gemisi simülatöründe 240 gün geçirecek. Ay'a uçuşu, inişi ve Ay üzerindeki çalışma sürecini simüle edecek gönüllüler, Misyon Kontrol Dairesi'yle telsiz yardımıyla irtibat kuracak ve akraba ve yakınlarıyla yalnızca e-posta ile haberleşebilecek. SIRIUS-21 projesi, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü ve NASA tarafından Rusya, Avrupa Uzay Ajansı, Almanya, Fransa, BAE'nin uzay ajansları, Rusya, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Japonya, Kanada ve diğer ülkelerden uzay uzmanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu deneyin benzeri Kasım 2017'de 17 gün, 2018-2019 yıllarında 4 ay süreyle yapılmıştı. 2028 yılına kadar birer yıl sürecek 3 deney yapılması, ilkinin 2022-2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Ay'a uçuşun ve inişin simüle edileceği SIRIUS-21 uluslararası izolasyon deneyi, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.
Eşsiz Karasal İstasyonda Bilimsel Uluslararası Araştırma (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station - SIRIUS) adlı uluslararası izolasyon deneyi için geri sayım sona erdi ve gönüllüler deney koşullarına alındı.
Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'dan 3, ABD'den 2 ve BAE'den 1 olmak üzere toplam 6 gönüllü, Ay misyonunun simüle edilmesi için Moskova'daki uzay gemisi simülatöründe 240 gün geçirecek.
Ay'a uçuşu, inişi ve Ay üzerindeki çalışma sürecini simüle edecek gönüllüler, Misyon Kontrol Dairesi'yle telsiz yardımıyla irtibat kuracak ve akraba ve yakınlarıyla yalnızca e-posta ile haberleşebilecek.
SIRIUS-21 projesi, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü ve NASA tarafından Rusya, Avrupa Uzay Ajansı, Almanya, Fransa, BAE'nin uzay ajansları, Rusya, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Japonya, Kanada ve diğer ülkelerden uzay uzmanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu deneyin benzeri Kasım 2017'de 17 gün, 2018-2019 yıllarında 4 ay süreyle yapılmıştı. 2028 yılına kadar birer yıl sürecek 3 deney yapılması, ilkinin 2022-2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.