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https://tr.sputniknews.com/20211104/bakan-pakdemirli-turkiyede-ben-zarar-ettim-diyen-ciftcimiz-yok-1050460474.html
Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok
Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir" dedi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T00:03+0300
2021-11-04T00:03+0300
ekonomi
çiftçi
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.Balık çiftliklerinin doğaya zarar verip vermediği yolundaki bir soruya Pakdemirli, "Balık çiftliklerinin elbette bir atığı var ama bu organik atık. Doğaya olan zararı inanın insanın zararından çok daha az, turizm tesislerinden çok daha azdır" dedi.Pakdemirli, bir soru üzerine Ergene Nehri'ndeki kirlilikle mücadele konusunda planlama çalışmasına başladıklarını ifade etti.Tarımda peptisitin kullanımına ilişkin soruya Pakdemirli, "Rusya ile ilgili bugün arkadaşlarımın toplantısı vardı. Narenciye ile ilgili sorun olup olmadığını sorduk, bir resmi cevap vermediler ama geri dönen bir ürün yok. 2009'dan beri de 213 tane maddeyi yasakladık. Hala da yasaklayarak gidiyoruz" diye konuştu.'Elimde olsa çok daha fazlasını veririm'Çiftçilere, "Siz ekip biçmeye devam edin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem daha öncesinde sizin emeğinizi yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz." dediklerini aktaran Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi? Değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Çiftçimize moral ve motivasyon vermek en önemlisi" değerlendirmesini yaptı.Pakdemirli, dünyadaki fiyat artışlarına dikkati çekerek, üretici dostu politikalarla hareket ettiklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu'na cevap: Elimizde olmayan şeyler varCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine karşılık veren Pakdemirli, şunları söyledi:Bakan Pakdemirli, gübrenin karaborsada olduğu iddiası üzerine, "Bunların denetimlerine de devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olsun biz olalım denetimlere devam ediyoruz. Gelen şikayetlerin hepsini de değerlendiriyoruz" dedi.Çiftçilerin finansmanla ilgili sorunlarını hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankası ile konuştuklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bu alanda biraz daha böyle bir dönemde çiftçimizi nefeslendirmelerini, ihtiyaçlarında işletme kredileri kullandırmaları konusunda da bankalarla da konuşuyoruz" İfadelerini kullandı.
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çiftçi, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok

00:03 04.11.2021
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Balık çiftliklerinin doğaya zarar verip vermediği yolundaki bir soruya Pakdemirli, "Balık çiftliklerinin elbette bir atığı var ama bu organik atık. Doğaya olan zararı inanın insanın zararından çok daha az, turizm tesislerinden çok daha azdır" dedi.
Pakdemirli, bir soru üzerine Ergene Nehri'ndeki kirlilikle mücadele konusunda planlama çalışmasına başladıklarını ifade etti.
Tarımda peptisitin kullanımına ilişkin soruya Pakdemirli, "Rusya ile ilgili bugün arkadaşlarımın toplantısı vardı. Narenciye ile ilgili sorun olup olmadığını sorduk, bir resmi cevap vermediler ama geri dönen bir ürün yok. 2009'dan beri de 213 tane maddeyi yasakladık. Hala da yasaklayarak gidiyoruz" diye konuştu.

'Elimde olsa çok daha fazlasını veririm'

Çiftçilere, "Siz ekip biçmeye devam edin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem daha öncesinde sizin emeğinizi yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz." dediklerini aktaran Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi? Değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Çiftçimize moral ve motivasyon vermek en önemlisi" değerlendirmesini yaptı.
Pakdemirli, dünyadaki fiyat artışlarına dikkati çekerek, üretici dostu politikalarla hareket ettiklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'na cevap: Elimizde olmayan şeyler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine karşılık veren Pakdemirli, şunları söyledi:
"O güne verdiğimiz fiyat dünya piyasalarının üzerinde bir fiyattı. Kasım ayında benim haziran ayında açıkladığım fiyatı karşılaştırmanız gerekir. Dünya bir pandemi sarmalının içerisinde, burada önemli olan regülasyonu doğru yapmak. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de doğru bir regülasyon politikası ile çiftçisini hiç üzmedi, bundan sonra da üzmeyecek merak etmeyin. Maliyetlerin arttığının çok farkındayız, bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Elimizde olan şeyler var, elimizde olmayan şeyler var. Dünyadaki bu emtia fiyatlarının artışı... Çeşitli destekleri açıkladık, açıklıyoruz ve açıklamaya da devam edeceğiz."
Bakan Pakdemirli, gübrenin karaborsada olduğu iddiası üzerine, "Bunların denetimlerine de devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olsun biz olalım denetimlere devam ediyoruz. Gelen şikayetlerin hepsini de değerlendiriyoruz" dedi.
Çiftçilerin finansmanla ilgili sorunlarını hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankası ile konuştuklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bu alanda biraz daha böyle bir dönemde çiftçimizi nefeslendirmelerini, ihtiyaçlarında işletme kredileri kullandırmaları konusunda da bankalarla da konuşuyoruz" İfadelerini kullandı.
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