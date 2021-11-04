https://tr.sputniknews.com/20211104/bakan-pakdemirli-turkiyede-ben-zarar-ettim-diyen-ciftcimiz-yok-1050460474.html

Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir" dedi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T00:03+0300

2021-11-04T00:03+0300

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ekonomi

çiftçi

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.Balık çiftliklerinin doğaya zarar verip vermediği yolundaki bir soruya Pakdemirli, "Balık çiftliklerinin elbette bir atığı var ama bu organik atık. Doğaya olan zararı inanın insanın zararından çok daha az, turizm tesislerinden çok daha azdır" dedi.Pakdemirli, bir soru üzerine Ergene Nehri'ndeki kirlilikle mücadele konusunda planlama çalışmasına başladıklarını ifade etti.Tarımda peptisitin kullanımına ilişkin soruya Pakdemirli, "Rusya ile ilgili bugün arkadaşlarımın toplantısı vardı. Narenciye ile ilgili sorun olup olmadığını sorduk, bir resmi cevap vermediler ama geri dönen bir ürün yok. 2009'dan beri de 213 tane maddeyi yasakladık. Hala da yasaklayarak gidiyoruz" diye konuştu.'Elimde olsa çok daha fazlasını veririm'Çiftçilere, "Siz ekip biçmeye devam edin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem daha öncesinde sizin emeğinizi yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz." dediklerini aktaran Pakdemirli, "Türkiye'de bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi? Değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Çiftçimize moral ve motivasyon vermek en önemlisi" değerlendirmesini yaptı.Pakdemirli, dünyadaki fiyat artışlarına dikkati çekerek, üretici dostu politikalarla hareket ettiklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu'na cevap: Elimizde olmayan şeyler varCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine karşılık veren Pakdemirli, şunları söyledi:Bakan Pakdemirli, gübrenin karaborsada olduğu iddiası üzerine, "Bunların denetimlerine de devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olsun biz olalım denetimlere devam ediyoruz. Gelen şikayetlerin hepsini de değerlendiriyoruz" dedi.Çiftçilerin finansmanla ilgili sorunlarını hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankası ile konuştuklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bu alanda biraz daha böyle bir dönemde çiftçimizi nefeslendirmelerini, ihtiyaçlarında işletme kredileri kullandırmaları konusunda da bankalarla da konuşuyoruz" İfadelerini kullandı.

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çiftçi, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı