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Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:55+0300
2021-11-04T17:55+0300
2021-11-04T17:58+0300
türkiye
anne
öldü
barış akarsu
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Bodrum'da 29 Haziran 2007’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
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anne, öldü, barış akarsu
Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti 17:55 04.11.2021 (güncellendi: 17:58 04.11.2021)
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bodrum'da 29 Haziran 2007’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden
Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.
Ameliyat olan ve tedavisi devam eden
Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.
Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.