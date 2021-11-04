https://tr.sputniknews.com/20211104/baris-akarsunun-annesi-hayatini-kaybetti--1050487776.html

Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti

Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:55+0300

2021-11-04T17:55+0300

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türkiye

anne

öldü

barış akarsu

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Bodrum'da 29 Haziran 2007’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

türkiye

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anne, öldü, barış akarsu