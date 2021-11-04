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Belarus Dışişleri, Varşova'nın açıklaması nedeniyle Polonya Maslahatgüzarı'nı çağırdı
Belarus Dışişleri, Varşova'nın açıklaması nedeniyle Polonya Maslahatgüzarı'nı çağırdı
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yetkililerin Belarus'tan silahlı kişilerin ülke topraklarına girişine ilişkin açıklamaları nedeniyle Minsk'teki Polonya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:29+0300
2021-11-04T16:26+0300
polonya
belarus
dünya
maslahatgüzar
belarus dışişleri bakanlığı
martin wojciechowski
sınır
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yetkililerin açıklamalarının ardından Minsk'teki Polonya Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski’yi çağırdı.Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Polonyalı yetkililerin Belarus'tan silahlı kişilerin ülke topraklarına girişine ilişkin açıklamaları nedeniyle Minsk'teki Polonya Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski’nin çağrılarak kendisine ‘sert bir dille’ sınırdaki gerilimi artırmanın kabul edilemez olduğunun açıklandığı belirtildi.Açıklamada, "4 Kasım'da Polonya Cumhuriyeti'nin Belarus Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Polonyalı diplomat, Polonya’nın resmi yetkililerinin, 2 Kasım'da Belarus topraklarından kimliği belirsiz ‘üniformalı silahlı adamların’ Polonya'ya ‘girişi’ ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle kararlılıkla protesto edildi" ifadelerine yer veirldi.‘Wojciechowski’ye sert bir dille sınırdaki gerginliği tırmandırmanın ve bu amaçla iyi komşuluk ve sağduyu ilkeleri açısından son derece şüpheli çalışma yöntemlerini kullanmanın kabul edilemez olduğu belirtildiği’ ifade edilen açıklamada, Polonya tarafının dikkatinin, kesinlikle asılsız olan bu tür imaların tekrar edilmesinin Varşova'nın tutumunda normal hale geldiğine çekildiği vurgulandı."Belarus hiçbir zaman sınır olaylarını kışkırtmadı ve kışkırtma niyetinde değil, bu nedenle bu tür provokasyonları kesin bir dille reddediyor. Belarus tarafı, hassas konular da dahil olmak üzere her türlü sorunu karşılıklı saygı çerçevesinde çözmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti" denilen açıklamada, ‘uluslararası kamuoyunda Belarus hakkında düşman imajı yaratmak amacıyla düzenlenen yapay mizansenlerin sadece uluslararası hukukla değil, aynı zamanda akla gelebilecek tüm ahlaki normlarla çeliştiği’ kaydedildi.Daha önde Polonya Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım gecesi Belarus topraklarından ‘uzun namlulu silahlar taşıyan üniformalı kişilerin’ sınırı ihlal ettikleri gerekçesiyle Belarus Maslahatgüzarı Aleksandr Çesnovskiy’in kuruma çağrıldığını duyurmuştu.Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy ise Sputnik’e demecinde Polonya’nın Belarus topraklarından kendi topraklarına giren silahlı adamlarla ilgili suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiçbir dayanağı olmadığını ifade etmişti.Polonya daha önce de defalarca Belarus tarafından provokasyonlar yapıldığını açıklamış, Minsk ise bu açıklamaları reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/polonya-cumhurbaskani-duda-belarus-sinirina-yeni-bir-duvar-orulmesini-ongoren-yasayi-imzaladi-1050454388.html
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polonya, belarus, maslahatgüzar, belarus dışişleri bakanlığı, martin wojciechowski, sınır

Belarus Dışişleri, Varşova'nın açıklaması nedeniyle Polonya Maslahatgüzarı'nı çağırdı

15:29 04.11.2021 (güncellendi: 16:26 04.11.2021)
© REUTERS / Kacper PempelBelarus - Polonya sınırı
Belarus - Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yetkililerin Belarus'tan silahlı kişilerin ülke topraklarına girişine ilişkin açıklamaları nedeniyle Minsk'teki Polonya Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski’yi çağırarak sınırdaki gerilimi artırmanın kabul edilemez olduğunu 'sert bir dille' açıkladı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yetkililerin açıklamalarının ardından Minsk'teki Polonya Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski’yi çağırdı.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Polonyalı yetkililerin Belarus'tan silahlı kişilerin ülke topraklarına girişine ilişkin açıklamaları nedeniyle Minsk'teki Polonya Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski’nin çağrılarak kendisine ‘sert bir dille’ sınırdaki gerilimi artırmanın kabul edilemez olduğunun açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, "4 Kasım'da Polonya Cumhuriyeti'nin Belarus Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Martin Wojciechowski, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Polonyalı diplomat, Polonya’nın resmi yetkililerinin, 2 Kasım'da Belarus topraklarından kimliği belirsiz ‘üniformalı silahlı adamların’ Polonya'ya ‘girişi’ ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle kararlılıkla protesto edildi" ifadelerine yer veirldi.
‘Wojciechowski’ye sert bir dille sınırdaki gerginliği tırmandırmanın ve bu amaçla iyi komşuluk ve sağduyu ilkeleri açısından son derece şüpheli çalışma yöntemlerini kullanmanın kabul edilemez olduğu belirtildiği’ ifade edilen açıklamada, Polonya tarafının dikkatinin, kesinlikle asılsız olan bu tür imaların tekrar edilmesinin Varşova'nın tutumunda normal hale geldiğine çekildiği vurgulandı.
"Belarus hiçbir zaman sınır olaylarını kışkırtmadı ve kışkırtma niyetinde değil, bu nedenle bu tür provokasyonları kesin bir dille reddediyor. Belarus tarafı, hassas konular da dahil olmak üzere her türlü sorunu karşılıklı saygı çerçevesinde çözmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti" denilen açıklamada, ‘uluslararası kamuoyunda Belarus hakkında düşman imajı yaratmak amacıyla düzenlenen yapay mizansenlerin sadece uluslararası hukukla değil, aynı zamanda akla gelebilecek tüm ahlaki normlarla çeliştiği’ kaydedildi.
Daha önde Polonya Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım gecesi Belarus topraklarından ‘uzun namlulu silahlar taşıyan üniformalı kişilerin’ sınırı ihlal ettikleri gerekçesiyle Belarus Maslahatgüzarı Aleksandr Çesnovskiy’in kuruma çağrıldığını duyurmuştu.
Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy ise Sputnik’e demecinde Polonya’nın Belarus topraklarından kendi topraklarına giren silahlı adamlarla ilgili suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiçbir dayanağı olmadığını ifade etmişti.
Polonya daha önce de defalarca Belarus tarafından provokasyonlar yapıldığını açıklamış, Minsk ise bu açıklamaları reddetmişti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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