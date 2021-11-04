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Belarus Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçaklarının kullanımına geçebiliriz
Belarus Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçaklarının kullanımına geçebiliriz
Belarus Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Artem Sikorskiy, Minsk’in Amerikan uçaklarının kiralanmasının yasaklanması durumunda Rus uçaklarına geçme olasılığını... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T05:43+0300
2021-11-04T05:43+0300
dünya
rusya
belarus
yolcu uçağı
havayolu şirketi
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Sikorskiy, Belarus hava yolu şirketlerinin Batı yaptırımları nedeniyle aylık 10 milyon dolar civarında bir kayba uğradıklarını belirterek, Amerikan uçaklarının ‘Belavia’ya kiralanmasının yasaklanması, Minsk’in Birlik Devleti uçaklarının kullanımına geçmesine neden olabileceğini kaydetti.Sikorskiy, “Amerikan uçakları olmayacaksa, Rus uçakları olur, şu anda uygulanmakta olan Rus-Çin projeleri olur” dedi.Amerikan uçaklarının Belarus havayolu şirketlerine kiralanmasının yasaklanmasının sadece Belarus’a değil, uçak kiralama pazarının tümüne tehdit oluşturacağına vurgu yapan Sikorskiy, “Şu anda ne Belavia'ya ne de ulusal havaalanına karşı doğrudan bir yaptırım olmamasına rağmen, bazı ülkelerin hava sahalarını kullanamama ve Avrupalı ortakların eylemlerinden kaynaklanan zararın karşılanması için uygun zamanda gerekli davaları açacağız” ifadelerini kullandı.Ryanair uçağıyla ilgili konunun Batı için istenilen sonucu vermemesi nedeniyle, göçmen krizinin yeni bir bahane olarak kullanılabileceğine dikkat çeken Sikorskiy, Minsk’in göç krizinin sorumlusu olmadığına vurgu yaparak, Belarus havayolu şirketlerinin hiç bir organize göçmen taşımacılığında yer almadığını kaydetti.
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rusya, belarus, yolcu uçağı, havayolu şirketi

Belarus Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçaklarının kullanımına geçebiliriz

05:43 04.11.2021
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Sputnik
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Belarus Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Artem Sikorskiy, Minsk’in Amerikan uçaklarının kiralanmasının yasaklanması durumunda Rus uçaklarına geçme olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Sikorskiy, Belarus hava yolu şirketlerinin Batı yaptırımları nedeniyle aylık 10 milyon dolar civarında bir kayba uğradıklarını belirterek, Amerikan uçaklarının ‘Belavia’ya kiralanmasının yasaklanması, Minsk’in Birlik Devleti uçaklarının kullanımına geçmesine neden olabileceğini kaydetti.
Sikorskiy, “Amerikan uçakları olmayacaksa, Rus uçakları olur, şu anda uygulanmakta olan Rus-Çin projeleri olur” dedi.
Amerikan uçaklarının Belarus havayolu şirketlerine kiralanmasının yasaklanmasının sadece Belarus’a değil, uçak kiralama pazarının tümüne tehdit oluşturacağına vurgu yapan Sikorskiy, “Şu anda ne Belavia'ya ne de ulusal havaalanına karşı doğrudan bir yaptırım olmamasına rağmen, bazı ülkelerin hava sahalarını kullanamama ve Avrupalı ortakların eylemlerinden kaynaklanan zararın karşılanması için uygun zamanda gerekli davaları açacağız” ifadelerini kullandı.
Ryanair uçağıyla ilgili konunun Batı için istenilen sonucu vermemesi nedeniyle, göçmen krizinin yeni bir bahane olarak kullanılabileceğine dikkat çeken Sikorskiy, Minsk’in göç krizinin sorumlusu olmadığına vurgu yaparak, Belarus havayolu şirketlerinin hiç bir organize göçmen taşımacılığında yer almadığını kaydetti.
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