Beşiktaş, Sporting Lizbon'a yenildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda karşı karşıya geldi.İlk yarı9. dakikada ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ve sol kanattan gelen Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının sağında topla buluştu. Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti.14. dakikada Beşiktaş'ın ilk önemli pozisyonunda Larin'in ceza sahasının ortasında topa vuruşunda kaleci Adan kurtardı.23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio'nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi.27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson'un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı.29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-041. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı55. dakikada Sporting'in atağında Nunes'in ceza sahasında topa vuruşunda kaleci Ersin yatarak pozisyonu uzaklaştırdı.56. dakikada Sporting Lizbon farkı 4'e çıkardı. Gelişen Sporting atağında ceza sahası son çizgisine inen Reis'in vuruşunda defansta Welinton'un müdahalesiyle topu önünde bulan Sarabia'nın beklemeden vuruşunda top ağlara gitti. 4-071. dakikada sağ kanattan yapılan ve sol kale direğinin uzak noktasına gelen ortada Can Bozdoğan kafa vuruşuyla topu kalenin diğer köşesine gönderdi. Ghezzal kale direği önünde çok müsait pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşuyla topu üstten auta attı.77. dakikada sağ kanatta kale çizgisinden ceza sahası ortasına yerden yapılan ortada topla buluşan Bragança'nın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.80 dakikada Kenan Karaman'ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos'un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.Karşılaşmayı Portekiz temsilcisi 4-0 kazandı.Grupta durumUEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

