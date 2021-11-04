Beyaz Saray: Rusya menşeili siber saldırı sayısı azaldı

Inglis, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda, Rusya topraklarından yapıldığı iddia edilen saldırı sayısıyla ilgili, “Sanırım gözle görülür bir düşüş gördük, ama bu azalmanın Rusya yönetiminin çabalarından dolayı olup olmadığını söylemek için erken. Bu alandaki suçluların, onlar için sıcak zamanların geldiğinin farkına vararak saklanmış olduğu kuvvetle ihtimal” açıklamasında bulundu.



Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın siber saldırılara dahli olmadığının altını çizmişti.