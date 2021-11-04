https://tr.sputniknews.com/20211104/beyrut-limani-sorusturmasi-4-kez-askiya-alindi-1050491163.html

Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı

Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı

Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını durdurma kararı aldı. Bu karar ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4'üncü kez askıya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T20:04+0300

2021-11-04T20:04+0300

2021-11-04T20:04+0300

dünya

lübnan

beyrut

temyiz mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/1042624814_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_95dabd6eed7c5e70840cd4e61c92c0c4.jpg

En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basınına göre, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdi.Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldığı kaydedildi.Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4. defa askıya alınmış oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211029/lubnan-cumhurbaskani-rusyadan-liman-patlamasina-dair-uydu-goruntulerini-istedi-1050296397.html

lübnan

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, beyrut, temyiz mahkemesi