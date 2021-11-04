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https://tr.sputniknews.com/20211104/beyrut-limani-sorusturmasi-4-kez-askiya-alindi-1050491163.html
Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı
Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı
Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını durdurma kararı aldı. Bu karar ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4'üncü kez askıya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
lübnan
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En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basınına göre, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdi.Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldığı kaydedildi.Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4. defa askıya alınmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/lubnan-cumhurbaskani-rusyadan-liman-patlamasina-dair-uydu-goruntulerini-istedi-1050296397.html
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lübnan, beyrut, temyiz mahkemesi

Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı

20:04 04.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Acil Durumlar Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girpatlama sonrası Beyrut, Lübnan
patlama sonrası Beyrut, Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
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Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını durdurma kararı aldı. Bu karar ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4'üncü kez askıya alınmış oldu.
En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basınına göre, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdi.
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Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldığı kaydedildi.
Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.
Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.
Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4. defa askıya alınmış oldu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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