https://tr.sputniknews.com/20211104/biden-kovid-19-asisinin-cocuklara-uygulanmasini-degerlendirdi-ileriye-dogru-dev-bir-adim-1050461954.html

Biden, Kovid-19 aşısının çocuklara uygulanmasını değerlendirdi: İleriye doğru dev bir adım

Biden, Kovid-19 aşısının çocuklara uygulanmasını değerlendirdi: İleriye doğru dev bir adım

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay vermesini "bu salgından çıkış... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T01:11+0300

2021-11-04T01:11+0300

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koronavirüs

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koronavirüs

kovid-19

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ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP26) dönüşünün ardından Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ülkede 5 ila 11 yaş arası çocuklara koronavirüs (Kovid-19) aşılarının uygulanması için onay vermesini değerlendirdi. CDC'nin kararını, "Bu salgından çıkış yolumuzu daha da hızlandırmak için ileriye doğru dev bir adım" olarak nitelendiren Biden, ebeveynlerin çocuklarını "bu korkunç virüsten" koruyabilecekleri için artık dinlenebileceklerini kaydetti. Bugünün ülkenin dört bir yanındaki ebeveynler için "rahatlama ve kutlama günü" olduğunu bildiren Biden, "Bu ülkenin her yerindeki ebeveynler için bu bir rahatlama ve kutlama günüdür. Neredeyse 18 ay boyunca, çocuğunuz her burnunu çektiğinde veya öksürmeye başladığında endişe duyduktan sonra, artık onları bu korkunç virüsten koruyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.'Çocuklar için Kovid-19 aşıları yaklaşık 20 bin noktada ulaşılabilir olacak'CDC'den, ABD'de 5 ila 11 yaş arası çocukların Kovid-19 aşısı olmasına onay gelmesinin ardından Biden, Kovid-19 aşılarının "ülke çapında yaklaşık 20 bin noktada" ulaşılabilir olacağını ifade etti. Biden, şunları söyledi:Ayrıca Biden, yönetiminin okullara aşı getirmek için valiler, belediye başkanları ve yerel okul müdürleriyle birlikte çalıştığını da belirterek, "Bugün itibariyle, ülke çapındaki okul bölgelerinde 6 binden fazla okul kliniği planlandı" ifadelerini kaydetti.'Bu aşıları kolayca ulaşılabilir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'Yönetimin, Kovid-19 aşılarını "yüzlerce toplum sağlığı merkezinde, kırsal sağlık kliniklerinde, binlerce eczanede ve okulda en çok etkilenen topluluklarda" kullanıma sunmayı planladığını bildiren Başkan Biden, "insanların bulunduğu bölgelere ulaşmak için" mobil sağlık birimleri göndereceklerinin atını çizdi. Biden, şu ifadeleri kullandı:

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abd, joe biden, koronavirüs, kovid-19