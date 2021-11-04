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https://tr.sputniknews.com/20211104/bilal-erdogan-kendi-plazalarinda-neden-bir-basortulunun-asla-calisamadiginin-hesabini-versinler-1050496396.html
Bilal Erdoğan: Zenginler kendi plazalarında neden bir başörtülünün çalışamadığının hesabını versin
Bilal Erdoğan: Zenginler kendi plazalarında neden bir başörtülünün çalışamadığının hesabını versin
Bilal Erdoğan "Türkiye'de birileri, birilerinin ötekileştirilmesinden bahsederken, Türkiye'nin o büyük firmaları ve zenginleri kendi plaza ve binalarında neden... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T23:44+0300
2021-11-05T00:12+0300
bilal erdoğan
zengin
baş örtüsü
türkiye
ötekileştirme
türkiye gençlik vakfı (tügva)
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin yakın zamanda her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geleceğini söyledi.Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nin kapanışında, Türkiye'nin ihracatta 220 milyar doları aştığını anımsattı.Türkiye'nin ihracatının 20 yıl önce 30 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki Türkiye öyle bir fırsat penceresini yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda 6 ay 1 yıl sürmeden Türkiye, her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak" diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'nin alt yapıda yaptığı birçok yatırıma işaret ederek, şöyle konuştu:'İhracatta 500 milyar dolar hedefi de yakalanabilir'Salgın şartlarının getirdiği ekonomik koşullarda Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığının konuşulduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak. İnanın Türkiye, 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir."'Yıllarca 'inançlı' diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum'Erdoğan, TÜGVA'nın yerli, milli, inançlı ve değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinin mücadelesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:-
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bilal erdoğan, zengin, baş örtüsü, ötekileştirme, türkiye gençlik vakfı (tügva)

Bilal Erdoğan: Zenginler kendi plazalarında neden bir başörtülünün çalışamadığının hesabını versin

23:44 04.11.2021 (güncellendi: 00:12 05.11.2021)
© AABilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Bilal Erdoğan "Türkiye'de birileri, birilerinin ötekileştirilmesinden bahsederken, Türkiye'nin o büyük firmaları ve zenginleri kendi plaza ve binalarında neden bir başörtülünün asla çalışamadığının hesabını versinler. O zaman kutuplaştırmanın kimin yapıp, yapmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır" dedi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin yakın zamanda her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geleceğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nin kapanışında, Türkiye'nin ihracatta 220 milyar doları aştığını anımsattı.
Türkiye'nin ihracatının 20 yıl önce 30 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki Türkiye öyle bir fırsat penceresini yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda 6 ay 1 yıl sürmeden Türkiye, her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak" diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin alt yapıda yaptığı birçok yatırıma işaret ederek, şöyle konuştu:
"Organize sanayi bölgeleri, demir yolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya'da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye'nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat, elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek. Ancak bunun yanında da yatırım ortamının iyileşmesini sağlamak, hammaddenin, pazarların birbiriyle bütünleşmesini, üretim merkezlerinin ulaşım merkezlerine entegrasyonunu, uluslararası pazarlara açılımı, bunları da aynı zamanda sağlamış bir Türkiye'yi görüyoruz."

'İhracatta 500 milyar dolar hedefi de yakalanabilir'

Salgın şartlarının getirdiği ekonomik koşullarda Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığının konuşulduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak. İnanın Türkiye, 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir."

'Yıllarca 'inançlı' diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum'

Erdoğan, TÜGVA'nın yerli, milli, inançlı ve değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinin mücadelesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunda ayrım gözetmediklerini ben biliyorum. Türkiye'de bir yandan kutuplaşma edebiyatı yapanlar, başka başka kesimlerin birbiriyle çatışmasını gözleyenler, insanları ötekileştirmekten vazgeçsinler. Biraz da plazalarında muhafazakar insanların neden olmadığı konuşulsunlar. Türkiye'de birileri, birilerinin ötekileştirilmesinden bahsederken, Türkiye'nin o büyük firmaları ve zenginleri kendi plaza ve binalarında neden bir başörtülünün asla çalışamadığının hesabını versinler. O zaman kutuplaştırmanın kimin yapıp, yapmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır. Yıllarca 'inançlı' diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum ama bugün benim içinde bulunduğum vakıflarda kimseyi ötekileştirmeden herkese ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Umut ediyorum ki bunlar daha doğru anlaşılır ve takdir edilir."
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