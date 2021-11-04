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BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık bakanlığı
aşı
fahrettin koca
sağlık bakanı
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar, doktorların yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-koca-yarindan-itibaren-mrna-asisi-olanlara-risk-gruplarina-gore-hatirlatma-dozu-uygulanacak-1050458800.html
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sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, sağlık bakanı, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı

13:52 04.11.2021 (güncellendi: 13:53 04.11.2021)
© AA / Özge Elif KızılÇift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA / Özge Elif Kızıl
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İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.
İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar, doktorların yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
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