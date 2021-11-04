https://tr.sputniknews.com/20211104/biontech-asisinda-3-doz-uygulanmaya-basladi-1050476011.html
BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:52+0300
2021-11-04T13:52+0300
2021-11-04T13:53+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
aşı
fahrettin koca
sağlık bakanı
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar, doktorların yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-koca-yarindan-itibaren-mrna-asisi-olanlara-risk-gruplarina-gore-hatirlatma-dozu-uygulanacak-1050458800.html
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sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, sağlık bakanı, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
13:52 04.11.2021 (güncellendi: 13:53 04.11.2021)
İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.
İki doz BioNTech
aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun
yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar
, doktorların
yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.