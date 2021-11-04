https://tr.sputniknews.com/20211104/biontech-asisinda-3-doz-uygulanmaya-basladi-1050476011.html

BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı

BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı

İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:52+0300

2021-11-04T13:52+0300

2021-11-04T13:53+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

aşı

fahrettin koca

sağlık bakanı

biontech

türkiye’de kovid-19 salgını

türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

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İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar, doktorların yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-koca-yarindan-itibaren-mrna-asisi-olanlara-risk-gruplarina-gore-hatirlatma-dozu-uygulanacak-1050458800.html

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sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, sağlık bakanı, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi