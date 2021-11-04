Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211104/bir-nesneye-carpan-nukleer-denizaltinda-gorevli-uc-abdli-deniz-komutani-gorevden-alindi-1050495068.html
'Bir nesneye çarpan' nükleer denizaltında görevli üç ABD'li deniz komutanı, görevden alındı
'Bir nesneye çarpan' nükleer denizaltında görevli üç ABD'li deniz komutanı, görevden alındı
Güney Çin Denizi'nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısında görevli üç ABD deniz komutanı, görevden... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T22:54+0300
2021-11-04T22:54+0300
2021-11-04T23:42+0300
savunma
abd
nükleer denizaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1050495068.jpg?1636058567
https://tr.sputniknews.com/20211011/cin-disislerinden-guney-cin-denizindeki-nukleer-denizalti-kazasi-ile-ilgili-abdye-3-soru-1049703693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, nükleer denizaltı
'Bir nesneye çarpan' nükleer denizaltında görevli üç ABD'li deniz komutanı, görevden alındı 22:54 04.11.2021 (güncellendi: 23:42 04.11.2021) Ayrıntılar geliyor
Güney Çin Denizi'nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısında görevli üç ABD deniz komutanı, görevden alındı. Komutanların, 'güven kaybı' nedeniyle görevden alındığı bildirildi.