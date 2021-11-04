Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211104/bm-gida-fiyatlari-temmuz-2011den-bu-yana-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1050477996.html
BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi art arda üç aylık yükselişini sürdürdü ve ekimde eylüle göre yüzde 3.9 artarak ortalama 133.2... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:31+0300
2021-11-04T14:31+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomik kriz
birleşmiş milletler (bm)
kriz
gıda
rapor
fiyat
fiyat artışı
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102450/22/1024502255_31:0:1155:632_1920x0_80_0_0_7bfce86a7076efd55d2c5fe7c1f9472f.jpg
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen örgütün Gıda Fiyat Endeksi, ekimde eylüle göre yüzde 3.9 artarak ortalama 133.2 puana ulaştı. Dünya gıda fiyatları barometresi Temmuz 2011'den bu yana en yüksek noktaya çıkarak yeni bir zirve yaptı.TahılFAO Tahıl Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde 3.2 arttı. Dünya buğday fiyatları, Kanada, Rusya ve ABD de dahil büyük ihracatçılarda azalan hasatların küresel arzı daraltması nedeniyle yüzde 5 yükseldi. Diğer tüm temel tahılların uluslararası fiyatlarında da aylık bazda yükseliş görüldü.Bitkisel yağBitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde .6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağındaki güçlü fiyat artışlarından kaynaklandı. Palmiye yağı fiyatları, Malezya’da halen süren göçmen iş gücü kıtlığı nedeniyle üretimin azalmasına ilişkin süregelen endişelerle arttı.Süt ürünleriSüt Ürünleri Fiyat Endeksi, alıcıların stok oluşturmak için tedarik sağlama çabaları arasında tereyağı, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu için genel olarak daha güçlü olan ithalat talebinden etkilenerek eylül ayına göre ekimde 2.6 puan arttı. Buna karşılık, ana üretici ülkelerden sağlanan tedarikler küresel ithalat talebini karşılamaya yeterli olduğundan, peynir fiyatları büyük ölçüde sabit kaldı.EtEt Fiyat Endeksi, eylülde revize edilen değerinden yüzde 0.7 gerileyerek peş peşe üçüncü ay düşüş eğilimini sürdürdü. Domuz etinde Çin'den gelen alımların azalması, sığır etindeyse Brezilya'dan tedarik edilen etlerin fiyatlarındaki keskin düşüşler bu iki ürünün fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Buna karşılık, kümes hayvanları ve küçükbaş eti fiyatları, yüksek küresel talep ve düşük üretim artışı beklentileriyle desteklenerek yükseldi.ŞekerŞeker Fiyat Endeksi de eylül ayına göre ekimde yüzde 1,8 gerileyerek, art arda 6 aylık artışın ardından ilk düşüşünü kaydetti. Düşüş, temel olarak sınırlı küresel ithalat talebinin, Hindistan ve Tayland'dan ihraç edilebilir büyük arz beklentilerinin ve Brezilya realinin ABD doları karşısında zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.Bu yıl tahıl üretimi rekor kırdı ama stoklar düşmeye başladıFAO'nun Tahıl Arz ve Talep Özeti'ndeki yeni tahminlere göre, 2021'de dünya tahıl üretimi beklenmedik bir biçimde rekor düzeyde gerçekleşmesine rağmen küresel tahıl stokları 2021/22 döneminde daralmaya doğru gitti.2021'de dünya tahıl üretimi tahmini, büyük ölçüde İran, Türkiye ve ABD'deki buğday üretimi tahminlerinde yapılan kesintiler nedeniyle ekim ayındaki önceki rapordan bu yana 6.7 ​​milyon ton düşüşle 2 milyar 793 milyon tona sabitlendi. Buna karşılık, küresel iri taneli tahıl üretimi yukarı yönlü revize edildi. Mısır üretimindeki yukarı yönlü revizyon, Brezilya ve Hindistan'da önceden beklenenden daha iyi olan rekolteler ve bazı Batı Afrika ülkelerindeki iyileşen beklentilerden kaynaklandı. Geçen yılla karşılaştırıldığında, küresel tahıl üretiminin artması ve yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.Dünya tahıl stoklarının 2022'de mevsimlerin sonunda açılış seviyelerinin yüzde 0,8 altına düşerek 819 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Bunu takiben, dünya hububat stokları/kullanım oranının 2020/21'de yüzde 29.4'ten 2021/22'de yüzde 28.5'e düşmesi bekleniyor.Ekimde buğday ve pirincin önceden tahmin edilenden daha güçlü küresel ticaretinin ardından, dünya hububat ticaretinin 2020/21 seviyesine göre yüzde 0.3 artarak 2021/22'de 478 milyon tona yükselmesi ve yeni bir rekora ulaşması öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/gida-urunlerinde-fiyat-dalgalanmalari-urun-gozetim-mekanizmasi-ile-takip-edilecek-1050218025.html
https://tr.sputniknews.com/20211103/ekimde-enflasyon-239-artti-1050429945.html
https://tr.sputniknews.com/20211102/reuters-enflasyondan-etkilenen-dusuk-gelirli-aileler-icin-vergi-indirimleri-ve-maas-zammi-gundemde-1050404923.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102450/22/1024502255_171:0:1014:632_1920x0_80_0_0_92d8a1e81872cc17ef61239462e67457.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, ekonomik kriz, birleşmiş milletler (bm), kriz, gıda, rapor, fiyat, fiyat artışı, fahiş fiyat, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), koronavirüs, kovid-19

BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

14:31 04.11.2021
© Flickr / Camilo Rueda Lópezmarket, gıda, alışveriş
market, gıda, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Flickr / Camilo Rueda López
Abone ol
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi art arda üç aylık yükselişini sürdürdü ve ekimde eylüle göre yüzde 3.9 artarak ortalama 133.2 puana çıktı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen örgütün Gıda Fiyat Endeksi, ekimde eylüle göre yüzde 3.9 artarak ortalama 133.2 puana ulaştı.
Dünya gıda fiyatları barometresi Temmuz 2011'den bu yana en yüksek noktaya çıkarak yeni bir zirve yaptı.

Tahıl

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde 3.2 arttı. Dünya buğday fiyatları, Kanada, Rusya ve ABD de dahil büyük ihracatçılarda azalan hasatların küresel arzı daraltması nedeniyle yüzde 5 yükseldi. Diğer tüm temel tahılların uluslararası fiyatlarında da aylık bazda yükseliş görüldü.

Bitkisel yağ

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde .6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağındaki güçlü fiyat artışlarından kaynaklandı. Palmiye yağı fiyatları, Malezya’da halen süren göçmen iş gücü kıtlığı nedeniyle üretimin azalmasına ilişkin süregelen endişelerle arttı.

Süt ürünleri

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, alıcıların stok oluşturmak için tedarik sağlama çabaları arasında tereyağı, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu için genel olarak daha güçlü olan ithalat talebinden etkilenerek eylül ayına göre ekimde 2.6 puan arttı. Buna karşılık, ana üretici ülkelerden sağlanan tedarikler küresel ithalat talebini karşılamaya yeterli olduğundan, peynir fiyatları büyük ölçüde sabit kaldı.
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
TÜRKİYE
Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları 'Ürün Gözetim Mekanizması' ile takip edilecek
27 Ekim, 10:05

Et

Et Fiyat Endeksi, eylülde revize edilen değerinden yüzde 0.7 gerileyerek peş peşe üçüncü ay düşüş eğilimini sürdürdü. Domuz etinde Çin'den gelen alımların azalması, sığır etindeyse Brezilya'dan tedarik edilen etlerin fiyatlarındaki keskin düşüşler bu iki ürünün fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Buna karşılık, kümes hayvanları ve küçükbaş eti fiyatları, yüksek küresel talep ve düşük üretim artışı beklentileriyle desteklenerek yükseldi.

Şeker

Şeker Fiyat Endeksi de eylül ayına göre ekimde yüzde 1,8 gerileyerek, art arda 6 aylık artışın ardından ilk düşüşünü kaydetti. Düşüş, temel olarak sınırlı küresel ithalat talebinin, Hindistan ve Tayland'dan ihraç edilebilir büyük arz beklentilerinin ve Brezilya realinin ABD doları karşısında zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
EKONOMİ
Yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu
Dün, 10:04

Bu yıl tahıl üretimi rekor kırdı ama stoklar düşmeye başladı

FAO'nun Tahıl Arz ve Talep Özeti'ndeki yeni tahminlere göre, 2021'de dünya tahıl üretimi beklenmedik bir biçimde rekor düzeyde gerçekleşmesine rağmen küresel tahıl stokları 2021/22 döneminde daralmaya doğru gitti.
2021'de dünya tahıl üretimi tahmini, büyük ölçüde İran, Türkiye ve ABD'deki buğday üretimi tahminlerinde yapılan kesintiler nedeniyle ekim ayındaki önceki rapordan bu yana 6.7 ​​milyon ton düşüşle 2 milyar 793 milyon tona sabitlendi. Buna karşılık, küresel iri taneli tahıl üretimi yukarı yönlü revize edildi. Mısır üretimindeki yukarı yönlü revizyon, Brezilya ve Hindistan'da önceden beklenenden daha iyi olan rekolteler ve bazı Batı Afrika ülkelerindeki iyileşen beklentilerden kaynaklandı. Geçen yılla karşılaştırıldığında, küresel tahıl üretiminin artması ve yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.
Dünya tahıl stoklarının 2022'de mevsimlerin sonunda açılış seviyelerinin yüzde 0,8 altına düşerek 819 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Bunu takiben, dünya hububat stokları/kullanım oranının 2020/21'de yüzde 29.4'ten 2021/22'de yüzde 28.5'e düşmesi bekleniyor.
Ekimde buğday ve pirincin önceden tahmin edilenden daha güçlü küresel ticaretinin ardından, dünya hububat ticaretinin 2020/21 seviyesine göre yüzde 0.3 artarak 2021/22'de 478 milyon tona yükselmesi ve yeni bir rekora ulaşması öngörülüyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
EKONOMİ
Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde
2 Kasım, 13:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11Adalet Bakanı Gül: NSU terör örgütü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır
15:04Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
15:00Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi
14:53Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi
14:50Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
14:39Diyarbakır Sağlık Platformu: Riskli gebeliğe rağmen nöbet tutturulan sağlıkçı bebeğini kaybetti
14:37Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü
14:32Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz
14:31BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
14:27Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
14:22TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır
14:17Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı
14:16Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
14:07Avustralya'da devlet hastanesinden halka 'Mastürbasyon yapın' tavsiyesi
14:06HDP'den '4 Kasım' protestosu: On binlerce partilimiz gözaltına alındı, eş başkanlarımız tutuklandı
14:02Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
14:01Rusya’da koronavirüs nedeniyle kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor kırıldı
13:55Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye tepki
13:52BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
13:45Merck'in geliştirdiği Kovid ilacına kullanım onayı veren ilk ülke Britanya oldu