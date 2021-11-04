https://tr.sputniknews.com/20211104/boeingin-uydu-internet-takimyildizi-projesine-yesil-isik-1050467236.html

Elon Musk'ın Starlink'ine rakip: Boeing'in takımuydu projesine onay

Elon Musk'ın Starlink'ine rakip: Boeing'in takımuydu projesine onay

ABD Federal İletişim Komisyonu, Boeing'in önerdiği geniş bant internet hizmeti sunacak takımuydu projesine onay verdi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:57+0300

2021-11-04T09:57+0300

2021-11-04T10:13+0300

yaşam

boeing

onay

federal iletişim komisyonu (fcc)

internet

uydu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050467209_0:77:1201:752_1920x0_80_0_0_2c87d586684a0a222d0d8070c1079160.jpg

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), havacılık şirketi Boeing'in 132 uyduyu alçak dünya yörüngesine yerleştirerek uzaydan geniş bant internet hizmeti sunma projesine onay verdi.FCC'den yapılan açıklamada, Boeing'in lisans başvurusunun kabul edildiği belirtilerek, şirketin ABD, Porto Riko ve Virjin Adaları'ndaki konut tüketicilerine, hükümete ve işletmelere internet ve iletişim hizmetleri sunabileceği kaydedildi.Boeing'in teklifini 2017 yılında sunduğu proje ile 132 uydu, 1056 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek ve ilave 15 uydu da 27 bin 355 ile 44 bin 221 kilometre arasındaki bir yükseklikte sabit olmayan yörüngeye oturtulacak.Daha önce aynı amaçla Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından 2018'in şubat ayında 'Starlink' projesi hayata geçirilmişti.Starlink ile uzaya yaklaşık 1500 uydu fırlatılarak dünyanın tüm noktalarından hızlı internete erişim sağlanması hedeflenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boeing, onay, federal iletişim komisyonu (fcc), internet, uydu