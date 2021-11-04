Boston Dynamics robotundan Mick Jagger taklidi

Boston Dynamics, 1981 yılında piyasaya sürülen The Rolling Stones albümü Tattoo You’nun kırkıncı yılını kutlamak amacıyla bir video yayınladı.Videoda robot köpek olarak da bilinen Spot’un, albümde bulunan Start Me Up adlı şarkının klibini canlandırdığı görülüyor.Görüntünün sol tarafında şarkının orijinal klibi görülebilirken, sağ tarafta Spot, Mick Jagger’in hareketlerini taklit ediyor. Digitalage’in aktardığına göre, şarkı ilerledikçe gitaristler Keith Richards ve Ronnie Wood’u temsil etmek için iki Spot daha işin içine giriyor.Öte yandan, Boston Dynamics daha önce Spot’un Mark Ronson’un Uptown Funk ve BTS’in IONIQ: I’m On It adlı şarkılarında dans ettiği videoları da paylaşmıştı.
Boston Dynamics’in ünlü robotu Spot, Mick Jagger'ın Start Me Up parçası için çekilen müzik videosundaki dansını taklit etti.
Boston Dynamics, 1981 yılında piyasaya sürülen The Rolling Stones albümü Tattoo You’nun kırkıncı yılını kutlamak amacıyla bir video yayınladı.
Videoda robot köpek olarak da bilinen Spot’un, albümde bulunan Start Me Up adlı şarkının klibini canlandırdığı görülüyor.
Görüntünün sol tarafında şarkının orijinal klibi görülebilirken, sağ tarafta Spot, Mick Jagger’in hareketlerini taklit ediyor. Digitalage’in aktardığına göre, şarkı ilerledikçe gitaristler Keith Richards ve Ronnie Wood’u temsil etmek için iki Spot daha işin içine giriyor.
Öte yandan, Boston Dynamics daha önce Spot’un Mark Ronson’un Uptown Funk ve BTS’in IONIQ: I’m On It adlı şarkılarında dans ettiği videoları da paylaşmıştı.