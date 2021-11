https://tr.sputniknews.com/20211104/boston-dynamics-robotundan-mick-jagger-taklidi-1050474250.html

Boston Dynamics robotundan Mick Jagger taklidi

Boston Dynamics robotundan Mick Jagger taklidi

Boston Dynamics’in ünlü robotu Spot, Mick Jagger'ın Start Me Up parçası için çekilen müzik videosundaki dansını taklit etti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:18+0300

2021-11-04T13:18+0300

2021-11-04T13:18+0300

yaşam

robot

mick jagger

taklit

boston dynamics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050474193_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_20292528b59720825e9c7703813600c6.png

Boston Dynamics, 1981 yılında piyasaya sürülen The Rolling Stones albümü Tattoo You’nun kırkıncı yılını kutlamak amacıyla bir video yayınladı.Videoda robot köpek olarak da bilinen Spot’un, albümde bulunan Start Me Up adlı şarkının klibini canlandırdığı görülüyor.Görüntünün sol tarafında şarkının orijinal klibi görülebilirken, sağ tarafta Spot, Mick Jagger’in hareketlerini taklit ediyor. Digitalage’in aktardığına göre, şarkı ilerledikçe gitaristler Keith Richards ve Ronnie Wood’u temsil etmek için iki Spot daha işin içine giriyor.Öte yandan, Boston Dynamics daha önce Spot’un Mark Ronson’un Uptown Funk ve BTS’in IONIQ: I’m On It adlı şarkılarında dans ettiği videoları da paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210701/boston-dynamics-robotlari-bts-ile-dans-etti-1044863958.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robot, mick jagger, taklit, boston dynamics