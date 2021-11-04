https://tr.sputniknews.com/20211104/canakkale-bogazinda-feribot-seferleri-normale-dondu-1050467501.html

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle iptal edilen iki feribot seferi yeniden yapılmaya başlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

çanakkale boğazı

sis

feribot

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Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü.Çanakkale il merkezi ile Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde bekletilen araçlar sırayla feribota alınmaya başlandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri yönlendiriyor.Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

türkiye

çanakkale boğazı

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trafik, çanakkale boğazı, sis, feribot