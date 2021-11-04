Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/cavusoglu-dogu-akdenizde-herhangi-bir-geri-adim-soz-konusu-degil-1050491489.html
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T20:12+0300
2021-11-04T20:12+0300
2021-11-04T21:08+0300
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
doğu akdeniz
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9aca005be8fcdeb56522789292b2b4a.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_115:0:1870:1316_1920x0_80_0_0_51c127261deb91f10827773160786cce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, doğu akdeniz, türkiye
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
20:12 04.11.2021 (güncellendi: 21:08 04.11.2021)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil.
On büyükelçi sorunu, büyükelçiler geri attığı için çözüldü.
470 bin Suriyeli Suriye’ye döndü.