https://tr.sputniknews.com/20211104/cavusoglu-dogu-akdenizde-herhangi-bir-geri-adim-soz-konusu-degil-1050491489.html

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

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mevlüt çavuşoğlu

türkiye

doğu akdeniz

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

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mevlüt çavuşoğlu, doğu akdeniz, türkiye