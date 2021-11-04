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https://tr.sputniknews.com/20211104/cavusoglu-dogu-akdenizde-herhangi-bir-geri-adim-soz-konusu-degil-1050491489.html
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu
türkiye
doğu akdeniz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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mevlüt çavuşoğlu, doğu akdeniz, türkiye

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

20:12 04.11.2021 (güncellendi: 21:08 04.11.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil.
On büyükelçi sorunu, büyükelçiler geri attığı için çözüldü.
470 bin Suriyeli Suriye’ye döndü.
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