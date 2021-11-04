https://tr.sputniknews.com/20211104/cavusoglu-idlibdeki-varligimizla-gocu-engelliyoruz-hedefimiz-siyasi-cozum--1050468272.html

Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 konusundaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 konusundaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıkça dile... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T10:33+0300

2021-11-04T10:33+0300

2021-11-04T10:53+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

abd

rusya

s-400

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Bakan Çavuşoğlu, "Ortak çalışma grubu teklifi ABD tarafından geldi, kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz. Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı" açıklamasında bulundu.Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi" dedi.Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kurulacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi" diye konuştu.

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mevlüt çavuşoğlu, abd, rusya, s-400