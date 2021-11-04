https://tr.sputniknews.com/20211104/cekya-devlet-baskani-zeman-yogun-bakimdan-cikti-1050474724.html
Çekya Devlet Başkanı Zeman yoğun bakımdan çıktı
Çekya Devlet Başkanı Zeman yoğun bakımdan çıktı
Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün normal odaya alındı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:23+0300
2021-11-04T13:23+0300
2021-11-04T13:23+0300
dünya
milos zeman
hastane
çekya
yoğun bakım
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Geçen ay rahatsızlandıktan sonra ambulansla başkent Prag'daki Askeri Hastane'ye kaldırılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın bugün yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.Yerel gazete Denik N'nin aktardığı habere göre Zeman, bugün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal odaya alındı.Hastane sözcüsü Jitka Zinke, yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda sunulan tedavi, özellikle de karmaşık diyet takviyesi, Devlet Başkanı'nın klinik durumunun iyileşmesini sağladı" ifadelerini kullandı.Zeman ,10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Çekya Devlet Başkanı'nın yeni hükümetin atamasını yapması bekleniyor.Daha önce Senato Başkanı Milos Vystrcil, Zeman'ın sağlık durumu nedeniyle yetkilerinin başka birine devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.Zeman, eylül ayında yine hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göreve dönmüştü.Çekya Devlet Başkanı'nın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211009/cekyada-genel-secimleri-muhalefetin-birlikte-ittifaki-kazandi-1049676777.html
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milos zeman, hastane, çekya, yoğun bakım
Çekya Devlet Başkanı Zeman yoğun bakımdan çıktı
Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün normal odaya alındı.
Geçen ay rahatsızlandıktan sonra ambulansla başkent Prag'daki Askeri Hastane'ye kaldırılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman
'ın bugün yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
Yerel gazete Denik N'nin aktardığı habere göre Zeman, bugün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal odaya alındı.
Hastane sözcüsü Jitka Zinke, yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda sunulan tedavi, özellikle de karmaşık diyet takviyesi, Devlet Başkanı'nın klinik durumunun iyileşmesini sağladı" ifadelerini kullandı.
Zeman ,10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Çekya Devlet Başkanı'nın yeni hükümetin atamasını yapması bekleniyor.
Daha önce Senato Başkanı Milos Vystrcil, Zeman'ın sağlık durumu nedeniyle yetkilerinin başka birine devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.
Zeman, eylül ayında yine hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göreve dönmüştü.
Çekya Devlet Başkanı'nın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.